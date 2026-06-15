CAL, prima seduta operativa. Esaminati i progetti di legge su cure palliative, lingua veneta

Il Consiglio delle Autonomie Locali del Veneto entra nel vivo della propria attività. Si è svolta oggi, in modalità telematica, la prima seduta operativa dopo l’elezione del Presidente Enrico De Peron e dei nuovi vertici del CAL, con l’esame di alcuni provvedimenti di particolare rilievo per le comunità locali.

Dopo le comunicazioni del Presidente e l’approvazione del verbale della seduta del 25 maggio scorso, il Consiglio delle Autonomie Locali ha affrontato un ordine del giorno ampio, con temi che toccano sanità, assistenza, identità culturale e organizzazione territoriale.

Al centro dei lavori il progetto di legge regionale n. 20, di iniziativa del consigliere Stefano Valdegamberi, dedicato alla promozione delle cure palliative e dell’assistenza sanitaria alle persone affette da malattia terminale o inguaribile, con disposizioni in materia di divieto di eutanasia omissiva e commissiva e istituzione di un apposito albo per i caregiver. Il CAL ha proposto alcuni suggerimenti da apportare al testo e ha espresso parere favorevole.

Il CAL ha quindi esaminato due progetti di legge riguardanti la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto: il PDLR n. 27, di iniziativa del consigliere Riccardo Barbisan, e il PDLR n. 36, di iniziativa del consigliere Davide Lovat. Entrambi intervengono sulla legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, con l’obiettivo di rafforzare il riconoscimento e la valorizzazione della lingua veneta quale patrimonio linguistico e culturale del Veneto. I due progetti di legge sono approvati all’unanimità.

Nel corso della seduta è stato esaminato anche il PDLR n. 68, proposta di legge di iniziativa del Comune di Villafranca di Verona, relativa alla variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Verona, Villafranca di Verona e Castel d’Azzano, nella provincia di Verona, per l’aggregazione della frazione di Rizza al Comune di Villafranca di Verona. Il progetto di legge è stato rinviato alla prossima seduta per acquisire ed esaminare ulteriori informazioni prima dell’espressione del parere.

All’ordine del giorno anche il PDLR n. 81, di iniziativa della consigliera Chiara Luisetto, recante disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza a una persona cara, su cui il CAL ha espresso parere favorevole con osservazioni finalizzate a sostenere e rafforzare il progetto di legge.

Parere favorevole anche al PDLR n. 72 recante “Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing”, di iniziativa della Giunta regionale, illustrato dall’Assessore Paola Roma.

“Con questa seduta il CAL inizia concretamente il proprio lavoro sui provvedimenti legislativi – sottolinea il Presidente Enrico De Peron – portando dentro il percorso regionale il punto di vista degli enti locali. È un passaggio importante perché Comuni, Province e Città metropolitana sono il primo presidio istituzionale nei territori e conoscono da vicino bisogni, criticità e aspettative delle comunità”.

“Il confronto con le autonomie locali – aggiunge De Peron – è essenziale per legiferare con maggiore consapevolezza. I temi affrontati oggi lo dimostrano chiaramente: sanità, cura delle persone fragili, identità culturale e assetti territoriali sono questioni che non possono essere trattate in modo astratto, ma devono essere lette anche attraverso l’esperienza concreta degli amministratori locali”.

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