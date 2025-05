Calcio Padova ricevuto a palazzo Ferro Fini per celebrare la promozione

Oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il presidente della Prima commissione consiliare permanente, Luciano Sandonà (Lega- LV) ha ricevuto la dirigenza del Padova Calcio, rappresentata dal presidente Francesco Peghin e dall’Amministratore Delegato, Alessandra Bianchi. Sono intervenuti anche l’allenatore biancoscudato, Matteo Andreoletti, e il vicecapitano, Lorenzo Crisetig.

Presenti in sala ‘Oriana Fallaci’ anche i consiglieri regionali padovani: il vicepresidente del Consiglio regionale, Enoch Soranzo; Elisa Cavinato; Giuseppe Pan; Elisa Venturini; Arturo Lorenzoni. Inoltre: il vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella, e l’assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina.

Il momento istituzionale ha voluto celebrare la promozione in B della squadra, che sarà un importante volano di sviluppo socioeconomico e turistico per la città di Padova e per tutta la regione. Senza dimenticare gli importanti valori socioeducativi che lo sport promuove da sempre, soprattutto tra i giovani, così fondamentali nella società moderna. Ricordiamo che il Calcio Padova, oltre ad aver conseguito l’importante risultato sportivo, al termine di una rincorsa di sei anni, mettendo in campo professionalità, impegno, sacrificio, passione e resilienza, è anche un punto di riferimento assoluto per il territorio; solo a titolo esemplificativo, citiamo l’impegno del sodalizio biancoscudato nella collaborazione con la Città della Speranza.

Il consigliere regionale Luciano Sandonà, che ha voluto fortemente e promosso questa iniziativa, ha sottolineato che “quello del Calcio Padova è stato un campionato straordinario, che ha restituito alla città e ai suoi tifosi la serie B dopo sei anni di esilio. Era doveroso, pertanto, ospitare gli artefici di questa tanto agognata, quanto meritata, promozione nella casa istituzionale dei Veneti: il presidente Francesco Peghin e l’amministratore delegato Alessandra Bianchi della società, assieme al responsabile della comunicazione Dante Piotto e al team manager Rudi Gasparetto; l’allenatore Matteo Andreoletti e il calciatore Lorenzo Crisetig; l’assessore allo Sport del Comune di Padova Diego Bonavina; ma anche Gianfranco Borsatti, presidente dell’Associazione Italiana Club Biancoscudati, rappresentante di quella tifoseria che ha sempre sostenuto i propri beniamini e ha permesso a 3 mila bambini e ragazzini di seguire i match casalinghi”.

“È stato un cammino emozionante fino all’ultimo, con momenti di assoluta suspense a cui ha fatto seguito una gioia straripante: il gol di Spagnoli al 94’ nel derbissimo con il Vicenza, come pure le vittorie in extremis e con tanto pathos contro la Triestina e la Pergolettese, solo per citare i più significativi – ha aggiunto Sandfonà - Adesso che il Padova è tornato nel campionato cadetto, siamo convinti che contribuirà alla crescita della città e dell’intera provincia, sulla scia di Urbs Picta e dei Colli Euganei, divenuti Riserva Mab Unesco: lo sport è parte integrante di un contesto cittadino, culturale e sociale; il sostegno collettivo alle partite ne è stata la prova”.

Il Presidente del Calcio Padova Francesco Peghin ha confidato come “quello di oggi, è sicuramente un momento molto bello, che conclude una stagione vissuta al cardiopalma, un anno durante il quale abbiamo vissuto emozioni incredibili. Abbiamo trionfato dopo una sfida veramente dura contro il Vicenza, il nostro principale competitor, che ci ha dato filo da torcere fino all’ultima giornata. Ma, questa volta, le stelle si sono allineate a Trieste, nel bellissimo stadio che è il Nereo Rocco. Da lì, i ragazzi sono stati bravi a completare l’impresa. Mi ha fatto piacere assistere, nelle ultime partite, tra i tifosi, a un crescendo di entusiasmo, fino al vero e proprio esodo di Lumezzane: un ricordo che porterò per sempre nel cuore e che il mister e i giocatori hanno apprezzato tantissimo”.

L’Amministratore Delegato Alessandra Bianchi ha ricordato “i precedenti anni della nostra gestione, durante i quali abbiamo lavorato duramente mettendo tutte le nostre energie, risorse, la passione, purtroppo senza mai riuscire a raggiungere l’obiettivo. Ci mancava solo un bel finale per la nostra storia: quest’anno, credo, siamo riusciti a scrivere il finale più bello di tutti. Grazie in particolare ai nostri tifosi!”.

Il mister Matteo Andreoletti ha manifestato “grande piacere per essere qui, in questo prestigioso palazzo, per ricevere importanti gratificazioni. Vi ringrazio a nome dell’intera squadra, di un gruppo che è riuscito a fare cose incredibili. Da giovanissimo allenatore, ho avvertito e apprezzato la grande vicinanza della società e dei tifosi. L’esodo di Lumezzane è stato bellissimo, ma porterò sempre nel cuore quegli oltre 1600 tifosi che erano presenti alla prima partita in casa contro il Trento: è nel momento del bisogno che si vedono i veri amici. Ringrazio comunque tutti: quelli che ci sono, che ci sono stati e che ci saranno”.

Il vicecapitano Lorenzo Crisetig ha sottolineato come “quella di quest’anno, è stata indubbiamente un’annata molto dura: abbiamo sudato molto con il mister e lo staff, mettendo in campo ogni goccia di sudore che avevamo pur di arrivare all’obiettivo finale. Credo che sia giusto riconoscere che anche il Vicenza ha fatto un grande campionato. A questa Regione, entrambe le compagini sono riuscite a regalare una bellissima annata di sport”.

L’assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, ha portato i saluti del Sindaco Sergio Giordani e ha ringraziato “il Calcio Padova, perché credo che mai come in questa occasione, ci siano stati meriti straordinari da parte di tutte le diverse componenti, le quali hanno saputo bypassare le indubbie difficoltà che si sono palesate lungo il percorso. Non è infatti nell’ordine delle cose che una frangia della tifoseria non sia stata presente alle partite casalinghe. Voglio sottolineare il grande lavoro svolto dal Direttore Sportivo Massimiliano Mirabelli: ha scelto l’allenatore, la cui mano è stata decisiva per il conseguimento del risultato finale, e ha costruito il gruppo squadra. Grande merito va anche ai giocatori che hanno vinto il campionato grazie al sudore e all’attenzione continua durante l’intera stagione. Condivido le parole di Lorenzo Crisetig: doveroso rendere gli onori delle armi al Vicenza. Mi ha fatto particolare piacere notare come l’intera città si sia risvegliata grazie alla propria squadra di calcio: è questo il merito più grande”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Enoch Soranzo, ha confidato come “il Calcio Padova ha fatto parte della storia della mia famiglia. Grazie a questa promozione è stato abbattuto il muro dello scetticismo che aleggiava in città. E, come Regione Veneto, siamo felici ed orgogliosi di questo grande risultato sportivo. Da padovano, auspico che il mondo imprenditoriale faccia la propria parte e sono sicuro che in B ce la giocheremo alla grande, orgogliosi dei nostri colori”.

Elisa Venturini ha evidenziato “la vicinanza delle istituzioni e la continua interazione con il mondo dello sport, e del calcio in particolare. Come Regione Veneto, riconosciamo gli importanti valori che lo sport sa incarnare: su tutti, tenacia e determinazione. La promozione in B è un riconoscimento che viene regalato alla città di Padova e ai suoi tifosi. Un particolare ringraziamento va alla società Calcio Padova, al mister e ai giocatori per l’impegno profuso e la voglia di vincere dimostrata. Grazie anche ai tifosi per il loro caloroso apporto. E faccio un sentito in bocca al lupo al Cittadella”.

Arturo Lorenzoni ha riconosciuto che “per arrivare a grandi traguardi ci vuole un duro lavoro. Ho visto, con piacere, che si è creato, attorno al Calcio Padova, un bellissimo clima di collaborazione ed entusiasmo, grazie al contributo di tutti. Lo sport, e il calcio in particolare, hanno il grande merito di unire un’intera comunità. Mi auguro che la promozione in B, frutto della spinta di un’intera città, sia solo l’inizio di un percorso di crescita”.

Elisa Cavinato ha espresso le “congratulazioni alla società e al gruppo squadra del Calcio Padova per averci regalato grandissime emozioni”.

Il presidente dell’AICB Mario Merighi, Gianfranco Borsatti, ha illustrato “l’iniziativa, portata avanti da quasi tre anni, che ha portato allo stadio Euganeo più di 3 mila bambini. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e il mister e i giocatori per l’empatia dimostrata verso i giovanissimi supporter”.

“Noi tifosi viviamo di emozioni – ha confidato Borsatti - Abbiamo lavorato duramente, sottraendo tempo alle nostre famiglie, ma siamo stati completamente ripagati dall’aver colto, negli sguardi dei bambini allo stadio, una emozione incredibile. Ricordo che abbiamo appena finito di realizzare un cortometraggio, ‘Un sogno disegnato’: una serie di immagini fatte da un giovane e promettente regista che ci ripromettiamo di portare nelle scuole per incrementare la passione, tra i giovani, attorno al nostro Calcio Padova”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO