“C’è voluta una vita per tornare a casa”, un’emozionante autobiografia sul ritorno come salvezza

La casa, nei libri, può acquisire un significato fortemente simbolico: può racchiudere i ricordi di una stanza perduta, di un giardino segreto, l’eco di una voce che non si è mai spenta e che costringe il passato a tornare in superficie. A volte è il luogo da cui si fugge, altre quello che si cerca per tutta la vita senza sapere davvero che forma abbia. Più spesso è una domanda: dove siamo stati amati, dove siamo stati feriti, dove possiamo finalmente tornare senza sentirci più colpevoli di ciò che siamo diventati.

È intorno a questa domanda che si costruisce “C’è voluta una vita per tornare a casa” di Roberta Limoncelli, pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo. Il libro è un racconto autobiografico di formazione e di ritorno, ma anche una lunga confessione consegnata alla figlia Beatrice, a cui la narratrice affida il compito più difficile: ascoltare una storia familiare prima ancora di poterla comprendere del tutto.

L’opera si apre su un giardino del Circeo. La protagonista annaffia i fiori, osserva rose, margherite, gerani. Il presente della maternità spalanca le porte al passato: la figlia nella culla, le rose bianche nate dove un tempo c’erano quelle piantate dal padre, il ricordo della madre, le estati dell’infanzia, il senso di una continuità familiare che passa attraverso oggetti quotidiani e carichi di significato. Fin dalle prime pagine Limoncelli sceglie una forma precisa: non raccontare la propria vita in ordine cronologico, ma lasciarla riaffiorare per associazioni, come accade nella memoria reale, quando un odore, un fiore, una musica, una frase ascoltata da bambina richiamano un intero mondo sommerso.

La struttura procede così per cerchi concentrici. Al centro c’è Beatrice, figlia appena arrivata nel mondo, destinataria di una confessione che è insieme testamento affettivo e tentativo di pacificazione. Intorno a lei si dispongono le figure decisive: il padre Mario, amatissimo, intelligente, ironico, capace di trasmettere alla figlia il desiderio di capire il mondo; la madre Maide, figura complessa, severa e fragile, insieme ferente e ferita; la sorella Anna, presenza ambivalente e vulnerabile. Non si tratta, però, di un libro dal quale aspettarsi un regolamento di conti. Limoncelli non cerca colpevoli da consegnare al lettore, bensì una forma per raccontare la contraddizione degli affetti: si può amare chi ci ha fatto male? Si può riconoscere la fragilità di chi non ha saputo proteggerci? Si può diventare madri senza trasmettere intatto il dolore ricevuto?

I luoghi hanno un ruolo essenziale. Roma è la nascita, la prima luce, l’avvio di una traiettoria che si muove presto verso Napoli, città della casa d’infanzia, del mare, di via Partenope, del San Carlo, della musica, della cultura familiare e di quella particolare educazione sentimentale in cui l’arte diventa una lingua prima ancora che una passione. Il Circeo, invece, è il luogo del ritorno: la casa delle estati, il giardino, la memoria dei nonni, il promontorio che nell’epilogo assume la forma mitica di Circe. Montreux, in Svizzera, è la soglia dell’altrove, il collegio, la distanza dalla famiglia, ma anche il primo incontro con una diversità culturale più ampia e con una libertà inattesa. Proprio lì, bambina, la protagonista entra quasi per caso nel perimetro del Montreux Jazz Festival e ascolta Aretha Franklin, esperienza che nel libro viene raccontata come un’epifania musicale, il momento in cui una vocazione ancora indistinta comincia a prendere corpo.

L’opera lirica, il jazz, la canzone, i dischi ascoltati in casa sono veri e propri strumenti di relazione. Il padre non dice sempre apertamente il proprio amore, ma lo consegna alla figlia attraverso un abbonamento al San Carlo, una spiegazione della Traviata, una frase lasciata cadere mentre la bambina prova a capire perché il dolore degli adulti sembri così difficile da decifrare. La musica diventa allora una grammatica affettiva: ciò che non si riesce a dire in famiglia trova una sua espressione nel canto, nella voce, nel teatro, nel palcoscenico. Anche la scrittura dell’autrice segue spesso un andamento musicale, alternando slanci lirici e passaggi più narrativi, confessione e racconto, frase breve e periodo disteso.

Il titolo contiene la chiave più evidente del libro. La casa non è soltanto quella perduta o riconquistata, ma un luogo interiore, una possibilità di abitare la propria storia senza esserne più schiacciati. Tornare a casa significa tornare là dove tutto è cominciato, ma con occhi diversi. Il ritorno è un lavoro lungo, doloroso: non cancella il passato, lo rimette in ordine abbastanza da poterlo consegnare a una figlia, finalmente risolto.

Lo stile di Roberta Limoncelli è dichiaratamente emotivo, immersivo, a tratti fluviale. L’opera si sviluppa come un ecosistema esperienziale che fonde narrativa, poesia e produzione musicale in un unico organismo creativo. La narrativa traccia il percorso della memoria, la poesia ne estrae l’essenza, distillandola in parole ricercate e colme di significato, la produzione musicale restituisce una frequenza emotiva all’insieme.

La voce narrante non teme l’esposizione sentimentale e procede con una sincerità che sembra voler restituire al lettore non soltanto i fatti, ma la loro temperatura interna. La prosa ha un andamento memoriale e confessionale: si muove dal dettaglio quotidiano alla riflessione, dal ricordo infantile alla meditazione sulla maternità, dalla cronaca familiare al simbolo.

Il libro accetta di restare dentro l’ambivalenza: non offre una famiglia pacificata in modo artificiale, né una memoria addomesticata per diventare edificante. È in questa complessità che il racconto trova la sua maggiore intensità. L’autrice non cerca di proteggere il lettore dalla materia dolorosa, ma nemmeno la usa per compiacersi della ferita. La attraversa, la interroga, la riconduce a una domanda più ampia: come si diventa adulti quando si è cresciuti sentendosi sbagliati? E come si diventa madri quando si desidera interrompere la trasmissione di quella stessa ferita?

Nell’epilogo, il promontorio del Circeo e la figura di Circe danno alla storia privata una cornice mitica. La maga, raccontata alla piccola Beatrice come creatura potente e sola, guardata con sospetto proprio per la sua diversità, diventa uno specchio della protagonista. Il mare, la roccia, il vento e la montagna raccolgono il senso dell’intero percorso. Circe, “figlia degli dei” e tuttavia non protetta dal dolore, consente al libro di uscire dalla pura memoria familiare e di toccare un piano archetipico: quello delle donne che hanno dovuto trasformarsi per sopravvivere, difendersi, custodire la propria forza.

“C’è voluta una vita per tornare a casa” è dunque un racconto di formazione, ma anche un libro sul perdono inteso non come assoluzione facile, bensì come lento lavoro di comprensione. È una storia di figlie e di madri, di famiglie, di case perdute, di musica, di infanzia e di ritorni. Roberta Limoncelli affida alla pagina una voce piena, scoperta, a tratti impetuosa, capace di trasformare la memoria personale in un itinerario riconoscibile. Perché tornare a casa, qui, non significa ritrovare un luogo intatto: significa imparare ad abitare finalmente anche ciò che, per una vita, ha fatto male.

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