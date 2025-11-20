Che robot sei? Il Black Friday diventa smart (e divertente) con ECOVACS

È tempo di Black Friday, e la casa si prepara a diventare più intelligente ed efficiente.

ECOVACS ROBOTICS, leader mondiale nella robotica di servizio, celebra il weekend più atteso dell’anno con sconti fino al 56% sui suoi modelli di punta: una promozione che unisce performance, design e praticità per chi desidera più tempo per sé e meno tempo speso a pulire.

Un quiz per scegliere il robot che ti somiglia. Per chi non è sicuro di quale robot si adatti meglio alla propria routine e alla propsio persona, ECOVACS ha pensato ad un metodo divertente, ma infallibile: il quiz “

Che robot ECOVACS sei?”, disponibile online sulla piattaforma BuzzFeed[1], aiuta a scoprire il proprio alter ego robotico e a conoscere meglio le offerte del momento.

Cinque profili, cinque anime (e cinque sconti da non perdere)

DEEBOT X11 OmniCyclone – Il Super-Eroe Multitasking

Il DEEBOT X11 rappresenta il modello di punta della gamma ECOVACS: ultrapotente (fino a 24.800 Pa di aspirazione), si svuota, lava e si asciuga da solo, senza nemmeno bisogno di cambiare il sacchetto della polvere (perché non ne ha!). È l’eroe tecnologico che fa tutto senza chiedere aiuto e senza fermarsi mai (pulisce fino a 1000 metri quadri in un unico ciclo).

Se sei quello che non si ferma mai, anche quando il mondo sembra andare in slow motion, hai una mente brillante e mille energie, sempre capace di gestire lavoro, casa, amici e passioni come se avessi la capacità di ricarica rapida, allora DEEBOT X11 OmniCyclone è il robot ECOVACS che fa per te — e durante il Black Friday è disponibile, con uno sconto del 23%, a 999€ invece di 1.299€.

DEEBOT T80 OMNI – Il Perfezionista Affidabile

Ordinato, metodico e sempre puntuale: è l’alleato di chi ama la casa perfettamente in equilibrio. La sua base OMNI si occupa di tutto — aspirazione a 18.000 Pa, svuotamento, lavaggio e asciugatura autonoma. È la definizione robotica di “faccio le cose bene, sempre” e, se sei il tipo a cui non piacciono le improvvisazioni, ma preferisce avere tutto sotto controllo, DEEBOT T80 OMNI è il robot che fa al caso tuo. Per il Black Friday è persino proposto a oltre la metà del suo presso di listino (499€ al posto di 1.099€): un’occasione imperdibile per chi sogna una pulizia automatica senza compromessi.

DEEBOT MINI – Il Genio Compatto

Piccolo ma brillante, si muove agilmente negli spazi ridotti e affronta ogni angolo con leggerezza. Perfetto per chi vive in città e non rinuncia all’ordine, è il modello “smart” a misura di appartamento. Come te, è la dimostrazione che la grandezza non si misura in centimetri, ma in creatività ed efficienza. Grazie alla stazione colorata personalizzabile fa la sua scena, e anche la differenza. Dal 20 novembre è in promozione al 40%, a 299€ invece che 499€.

WINBOT W2S OMNI – L’Avventuriero Verticale

Il robot che lava le finestre e cambia prospettiva: preciso, silenzioso e affascinante da guardare in azione. Ideale per chi ama la luce, il panorama e l’ordine senza fatica. Ma anche per chi ha voglia di cambiare prospettiva, di uscire dagli schemi, esplorare e scoprire punti di vista nuovi. Durante il Black Friday, è in offerta a 549€ invece che 599€.

GOAT A1600 – Il Maestro del Prato

Per chi preferisce la calma dei grandi spazi verdi, il GOAT A1600 è il tosaerba intelligente che cura il giardino in autonomia. Navigazione precisa, equilibrio e grande senso dell’orientamento, anche in grandi spazi aperti, sono le sue doti principali. Se sei un amante della tranquillità e preferisci lavorare piano e bene, invece di correre, questo tosaerba è il modello che fa per te. In occasione del Black Friday è disponibile con uno sconto del 53%, da 1.499€ a 699€, per chi sogna un prato perfetto senza alzare un dito.

Le offerte ECOVACS non finiscono qui!

Ecco tutti gli altri modelli in promozione fino al 1° dicembre:

