CIDIM domani la banda musicale dell'arma dei Carabinieri alla Basilica di San Vitale al Quirinale

Un nuovo appuntamento con “Sacrae Militiae Sonus” – Il Suono delle Sacre Milizie, la rassegna promossa dal CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica con il beneplacito della Santa Sede e il sostegno di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Domani, venerdì 12 settembre alle 19.30, nel cuore della Basilica di San Vitale al Quirinale in via Nazionale a Roma è prevista l’esibizione della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimiliano Ciafrei.

“Un ensemble storico nato nel 1820 e composto da 102 orchestrali, diplomati nei migliori conservatori italiani. La Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri è nota in tutto il mondo per la straordinaria professionalità dei suoi orchestrali e per il fascino delle splendide uniformi. Per la nostra associazione è un grande onore poterla ospitare all’interno di questa iniziativa culturale, nata proprio per riconoscere il valore della musica nell’ambito delle Istituzioni dello Stato e per esaltare l’unione tra arte, fede e servizio alla Repubblica”, dichiara Francescantonio Pollice, Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali.

Il programma della serata prevede l’esecuzione delle musiche di Domenico Fantini, Gioachino Rossini, Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Pietro Garinei, Luigi Cirenei e Michele Novaro con l’esecuzione finale del Il Canto Degli Italiani Inno Nazionale Italiano.

L'evento, inserito elle celebrazioni giubilari, fa parte del nuovo progetto CIDIM A Roma ed è sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

L’ingresso al concerto è libero. Per maggiori informazioni consultare il sito del CIDIM.

11 settembre 2025

