CIDIM sabato 24 gennaio a Bangkok arriva il jazz del pianista Luca Filastro

Due concerti in un giorno solo con il pianista, compositore e arrangiatore Luca Filastro: sabato 24 gennaio riparte della Thailandia Suono Italiano - Jazz session, il progetto promosso da diversi anni dal CIDIM, Comitato Nazionale Italiano Musica, per sostenere in Italia e all’estero i migliori musicisti italiani del settore e la crescita dei giovani talenti.

Grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Bangkok e nel corso del Thailand International Jazz Conference, il musicista italiano, riconosciuto come uno dei pianisti jazz più completi della scena italiana ed internazionale, suonerà al College of Music, Mahidol University alle 11.30 e alle 20.50, replicando e interpretando le più belle canzoni di autori come Gershwin, Porter, Youmans e molti altri.

“Ci siamo affidati per l’esordio del nostro progetto Suono Italiano – Jazz Session a un pianista di grande spessore, che da anni è impegnato con un’intensa attività concertistica in tutto il mondo. Ama esibirsi come solista, ma anche con il suo trio e con il suo quintetto o addirittura in formazioni più ampie. La Thailandia è un paese dove il jazz ha messo profonde radici, e Bangkok è senza dubbio la culla di questa musica che viene studiata, ma soprattutto apprezzata e ascoltata con attenzione dal pubblico locale”, spiega il presidente del CIDIM e di AIAM, Francescantonio Pollice.

“Siamo onorati di poter prendere parte alla 17a edizione della Thailand International Jazz Conference 2026, proponendo il concerto di Luca Filastro, pianista noto per le sue qualità in tutto il mondo. Questa iniziativa, uno dei festival più importanti del sud-est asiatico, è particolarmente seguita a Bangkok e quest’anno si arricchisce della presenza di artisti di fama mondiale. Siamo certi che anche l’evento organizzato in collaborazione con il CIDIM avrà il meritato successo e saprà rapire l’attenzione di spettatori che amano il jazz in modo molto appassionato”, conclude il Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Bangkok, Maria Sica.

Maggiori informazioni sul sito del CIDIM e dell’Istituto Italiano di Cultura di Bangkok.

22 gennaio 2026

