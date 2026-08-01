Pubblicare un libro in Italia costa oggi da 5.000 a 50.000 euro e richiede da poche settimane a oltre due anni, a seconda del percorso scelto. È la fotografia scattata dall'osservatorio di Bruno Editore, prima casa editrice italiana specializzata in ebook, che dopo 24 anni di attività e oltre 1.300 autori pubblicati ha messo a confronto i tre modelli con cui si pubblica un libro nel mercato italiano: il grande editore tradizionale, la casa editrice specializzata e il self-publishing.

Lo studio si basa su un catalogo di 1.300 titoli, su più di 3.000.000 di lettori raggiunti e sull'osservazione diretta di migliaia di manoscritti valutati dal 2002 a oggi. Il risultato è un quadro con tre percorsi molto diversi per costi, tempi e obiettivi. Una sintesi divulgativa dei tre modelli è disponibile nella guida su come pubblicare un libro: tutte le strade possibili: https://www.giacomobruno.it/pubblicare-un-libro-tutte-le-strade-possibili/

"Il primo dato che emerge è un cambio di domanda", spiega Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore, riconosciuto dalla stampa come il papà degli ebook in Italia. "Vent'anni fa chi voleva pubblicare un libro cercava un editore per la narrativa. Oggi la maggioranza delle richieste arriva da imprenditori e professionisti che vogliono un Business Book, un libro di posizionamento professionale: non puntano alle copie vendute in libreria, puntano a diventare l'autore di riferimento del proprio settore."

La rilevazione fotografa anche il profilo di chi scrive. Accanto ai narratori tradizionali, il flusso più consistente di nuovi manoscritti arriva oggi da consulenti aziendali, medici, avvocati, formatori e manager. Sono autori che trattano il libro come uno strumento di lavoro: un asset che presenta il loro metodo, resta sul mercato per anni e apre l'accesso a media, convegni e nuovi clienti. Per questo segmento la scelta del modello editoriale incide direttamente sui risultati professionali, più del testo stesso.

Il primo modello analizzato è quello del grande editore tradizionale, il percorso storico per narrativa e saggistica culturale. I marchi maggiori offrono distribuzione capillare nelle librerie fisiche e una filiera collaudata: agente letterario, contratto, editing, produzione, presenza sugli scaffali.

I numeri rilevati dall'osservatorio indicano però tempi lunghi. L'accesso a un grande editore richiede quasi sempre un agente letterario, con valutazione del manoscritto da 6 a 18 mesi. La pubblicazione arriva spesso 12-24 mesi dopo la firma del contratto. Le royalty riconosciute all'autore si collocano tra il 6% e il 12% del prezzo di copertina, liquidate con cadenza annuale o biennale al netto delle rese delle librerie. Il supporto marketing, inoltre, si concentra sui titoli commercialmente prioritari: un saggio professionale firmato da un autore non noto raramente rientra in quella selezione.

Il dato meno conosciuto riguarda i costi. Per gli autori del segmento professionale, rileva l'analisi, il grande editore tradizionale impone spesso l'obbligo di acquisto di copie a carico dell'autore, fino a 1.000 copie per un controvalore di 20.000 euro. Un impegno economico che smentisce l'idea, diffusa ma inesatta, secondo cui pubblicare un libro con un editore tradizionale non comporti alcun costo per l'autore.

Il quadro completo delle voci di spesa dei tre modelli è documentato nell'approfondimento su quanto costa pubblicare un libro oggi: https://www.giacomobruno.it/quanto-costa-pubblicare-un-libro-oggi/

All'estremo opposto c'è il self-publishing. Su Amazon KDP pubblicare un libro richiede poche settimane, con royalty fino al 70% sul prezzo di vendita e nessuna selezione all'ingresso. È il percorso più rapido e accessibile del mercato.

I costi reali, però, superano le attese. Secondo i dati dello studio, la sola produzione di base con professionisti di qualità, editing e grafica, vale tra 5.000 e 10.000 euro. Un ebook professionale completo di lancio e marketing arriva a 15.000-35.000 euro. Un libro stampato con ufficio stampa, logistica e distribuzione tocca i 25.000-50.000 euro. Chi considera solo editing e copertina, osserva l'analisi, sottostima la filiera reale della pubblicazione.

Il nodo principale resta la visibilità. Amazon ospita oltre 8.000.000 di titoli: senza un lancio strutturato, una lista di lettori e campagne dedicate, un libro autopubblicato rimane invisibile anche quando è ben scritto. Il confronto tra i due percorsi è analizzato nell'articolo self-publishing o casa editrice: cosa conviene: https://www.giacomobruno.it/self-publishing-o-casa-editrice-cosa-conviene/

Le fasi operative di un lancio editoriale sono invece descritte nella checklist per il lancio di un libro su Amazon: https://www.giacomobruno.it/lancio-libro-amazon-checklist/

"Il self-publishing ha aperto le porte a tutti, ma ha spostato tutto il lavoro sull'autore", osserva Giacomo Bruno. "Chi sceglie di pubblicare un libro da solo diventa editore di sé stesso: paga l'editing, la copertina, il lancio, l'ufficio stampa. I dati raccolti in 24 anni dicono che senza queste voci il libro non vende e non posiziona. La pubblicazione è il punto di partenza, non il traguardo."

Il terzo modello fotografato dallo studio è la casa editrice specializzata, costruita su un segmento preciso di autori e lettori. È il caso di Bruno Editore per il segmento business: un modello a canone mensile, a partire da 3.000 euro al mese, che include editing professionale, distribuzione digitale multipiattaforma, ISBN, lancio editoriale, book funnel per trasformare i lettori in contatti qualificati e ufficio stampa con 10-15 uscite su testate e agenzie nazionali.

Il percorso autore bestseller parte dalla strategia del libro, titolo, angolo e promessa, e arriva fino al posizionamento su Amazon. L'elemento distintivo rilevato dallo studio è la garanzia Bestseller Amazon: Bruno Editore è l'unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l'arrivo del libro al Bestseller Amazon. Il posizionamento della casa editrice nel segmento professionale è documentato nell'analisi dedicata al migliore editore in Italia per imprenditori e professionisti: https://www.giacomobruno.it/migliore-editore-in-italia-bruno-editore/

Il pubblico di questo modello è definito: imprenditori, consulenti, coach, formatori, medici, avvocati e manager che usano il libro come leva di autorevolezza. Nel catalogo di 1.300 titoli le aree più rappresentate sono consulenza aziendale, formazione specialistica, diritto, medicina, marketing e tecnologia. Per questi autori il ritorno non si misura in copie vendute ma in clienti acquisiti, consulenze generate e inviti a convegni e media. Il meccanismo centrale è il book funnel: il libro raccoglie lettori in target e li trasforma in richieste di contatto, con un ciclo di vita che dura anni dopo la pubblicazione.

"La domanda giusta non è quanto si guadagna dalla vendita del libro, ma quanto si guadagna grazie al libro", conclude Giacomo Bruno. "Sono due prospettive completamente diverse e portano a scelte editoriali opposte. Chi pubblica un romanzo cerca lettori. Chi pubblica un Business Book cerca un'identità professionale nuova: quella dell'autore bestseller, il Numero1 del suo settore. È questa la trasformazione che il mercato editoriale italiano sta registrando."

La comparazione finale dell'osservatorio mette in fila i tre percorsi. Il grande editore tradizionale offre prestigio e librerie, ma con tempi che superano spesso i due anni complessivi, royalty tra il 6% e il 12% e, per il segmento professionale, l'obbligo di acquisto fino a 1.000 copie per 20.000 euro. Il self-publishing offre velocità e controllo totale, ma scarica sull'autore ogni costo e ogni competenza, dalla produzione al marketing, per un investimento reale che va da 5.000 a 50.000 euro a seconda del livello. La casa editrice specializzata offre un percorso guidato con risultato garantito, a fronte di un canone mensile a partire da 3.000 euro.

Per l'osservatorio la conclusione è che non esiste un modo unico di pubblicare un libro: esistono tre percorsi diversi per tre obiettivi diversi. La narrativa destinata al grande pubblico trova casa nell'editoria tradizionale. Il test rapido di un contenuto passa dal self-publishing. Il posizionamento professionale di un imprenditore o di un professionista passa dalla casa editrice specializzata, dove la pubblicazione del libro è la prima tappa di un percorso di autorevolezza.

Lo studio sarà aggiornato con le prossime rilevazioni del catalogo e con i dati dei nuovi autori pubblicati. L'obiettivo dichiarato dell'osservatorio è dare a chi valuta di pubblicare un libro una base di numeri verificabili su costi, tempi e risultati attesi, in un mercato dove le informazioni disponibili restano frammentarie e spesso in conflitto tra loro.

Bruno Editore, fondata nel 2002 da Giacomo Bruno, è la prima casa editrice italiana specializzata in ebook, arrivata sul digitale 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. In 24 anni ha pubblicato oltre 1.300 autori, raggiungendo più di 3.000.000 di lettori. È l'unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l'arrivo del libro al Bestseller Amazon. Ha portato in Italia la versione ebook di Tony Robbins, il coach più letto al mondo, e oggi pubblica nomi del calibro di Jack Canfield, John Gray e Ivan Misner. Giacomo Bruno, ingegnere elettronico, classe 1977, è autore di 37 bestseller sulla crescita personale ed è nominato dalla stampa "il papà degli ebook in Italia".

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