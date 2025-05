Commissione NAT del Comitato delle Regioni a Venezia: il saluto del Presidente Ciambetti

“Sono particolarmente orgoglioso di poter ospitare, in questi due giorni, i lavori della Commissione NAT del Comitato europeo delle Regioni. Oggi il Veneto dimostra di essere proiettato orgogliosamente all’interno di una dimensione internazionale che di fatto lo trasforma in un laboratorio unico per osservare come ambiente, agricoltura, cambiamenti climatici e uomo convivono insieme”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti introducendo – presso l’aula consiliare di Palazzo Ferro-Fini – il convegno sul tema della resilienza territoriale, che si inserisce all’interno degli appuntamenti della 3° riunione della Commissione le Risorse Naturali (NAT) del Comitato Europeo delle Regioni, riunita a Venezia oggi e domani. “Il convegno sul tema della resilienza e l’esempio della città di Venezia, e la successiva visita della Commissione compiuta al MOSE, guidata dall’ing. Giovanni Zarotti preparano al cuore dei lavori della Commissione che si terranno domani alla Biblioteca Marciana”, ha affermato il Presidente. “Il Comitato Europeo delle Regioni ha un grande potere e credo che le sue piene potenzialità debbano ancora essere esplorare e messe in campo: ecco perché, oltre ad essere onorato di farne parte e ancor più onorato di far parte della Commissione NAT, ritengo che abbiamo il dovere di sfruttare occasioni come queste per osservare, apprendere, condividere e divulgare. Solo la condivisione di best practices unita alle differenze che rendono uniche le nostre regioni sapranno trasformare le ampie potenzialità del Comitato europeo delle regioni in terreno concreto di azione”, ha concluso il Presidente Ciambetti.

