Comunicato stampa Cidim: Graziano Riccardi vince 7^ edizione concorso nazionale di composizione Fra

Graziano Riccardi con l’opera “Quello che ho perso” per violino, violoncello e pianoforte si aggiudica la settima edizione del Concorso Nazionale di Composizione Francesco Agnello promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica ETS con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. La Giuria ha ritenuto di assegnare una Menzione ad Alessandro Adamo per l’opera “Composite Portrait”.

A darne la notizia il Presidente del CIDIM e di AIAM, Francescantonio Pollice che aggiunge: “Desidero ringraziare i componenti della giuria che hanno selezionato con attenzione le candidature pervenute e contestualmente rivolgere a nome del Comitato i complimenti a questo giovane compositore il cui lavoro ha evidenziato una originale creatività che ha impressionato la commissione giudicatrice. A lui garantiremo oltre a un premio in denaro, la pubblicazione del brano nella collana Stilnovo coedita dal CIDIM con le Edizioni Musicali Curci di Milano e l’esecuzione dello stesso in Italia e all'estero a cura di qualificati ensemble. Un riconoscimento importante che auspichiamo possa rappresentare per il vincitore un momento decisivo per lo sviluppo della propria carriera di autore.”.

“La nostra prima missione è da sempre individuare talenti da promuovere in Italia e nel resto del mondo dove ogni anno organizziamo oltre 200 concerti in 5 diversi continenti, in collaborazione con le maggiori istituzioni che operano all’estero. Anche in questo modo manteniamo vivo un settore, quello della musica classica, che i giovani dimostrano di amare tanto da volerne fare una professione. Esattamente come Graziano Riccardi ”, conclude Pollice.

Graziano Riccardi Si è diplomato in pianoforte con Alessandro Deljavan e in composizione, con il massimo dei voti, con Riccardo Panfili e Federico Gardella. Ha conseguito il Diploma in Composizione all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Alessandro Solbiati e Ivan Fedele. Importanti per la sua formazione gli incontri con Francesco Filidei. Vincitore del I Premio “G. Alberghini” (2019), I Premio “E. Klassika” (2022), I Premio “Concorso di Udine” (2023), Premio Speciale “Ise-Shima” in Giappone (2023), II Premio “New Generation” in Kazakistan (2023), I Premio “Note Ritrovate” (2023), I Premio “Franco Evangelisti” Nuova Consonanza (2023), Menzione Speciale della Giuria Concorso “2 Agosto” (2024). Eseguono la sua musica: Alessandro Deljavan, Amedeo Cicchese, Jorge Juarez, Filippo Mazzoli, Denis Zardi, Marina Boselli, etc. Ha collaborato con Quartetto Indaco, l’Eccetera Saxophone, Divertimento Ensemble (dir. Sandro Gorli), Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, Ensemble Zenit, Torino String Ensemble, Arrigoni String Orchestra, Ensemble del Novecento etc. La sua musica viene pubblicata da Edizioni Sconfinarte Edizioni SZ Sugar

La Giuria del concorso è stata presieduta dal Maestro Silvia Colasanti e composta dai Maestri Fabio Massimo Capogrosso, Francesco Gesualdi, Piero Niro e Giovanni Sollima.

18 giugno 2025

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/225/pdf/pressrelease_doc_225_1750261276143.pdf Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI