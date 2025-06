Comunicato stampa Cidim; in Indonesia il 20 Giugno il concerto di Ferrarini, Infantino e Zilioli

Venerdì 20 giugno il soprano Annalisa Ferrarini e il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino accompagnati dal pianoforte di Alessandro Zilioli si esibiranno a Yogyakarta in Indonesia

presso la sede locale dell’Universitas Negeri.

L’evento si svolge nell’ambito di Suono Italiano, progetto promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica, e il concerto viene organizzato grazie al sostegno dell'Istituto

Italiano di Cultura di Jakarta e l’Associazione Leone Magiera.

“Abbiamo messo insieme il talento di due giovani cantanti come Ferrarini e Infantino e le straordinarie abilità pianistiche di Alessandro Zilioli per portare qui in Indonesia uno spettacolo

che siamo certi saprà attirare l’attenzione del pubblico locale. Il programma prevede le musiche di grandi compositori italiani come Donizetti, Puccini e Verdi. Ai due cantanti abbiamo chiesto

anche di tenere una masterclass per gli studenti dell’Università di questa splendida città dell’isola indonesiana di Giava, conosciuta proprio per il suo patrimonio culturale. Il CIDIM torna

in Asia grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Jakarta e l’Associazione Leone Magiera, che ringrazio per la disponibilità”, spiega il Presidente del CIDIM e di AIAM

Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“La grande distanza dell’Indonesia dall’Italia potrebbe rappresentare un ostacolo per promuovere in questo territorio la nostra cultura, ma grazie alle associazioni come il CIDIM, che

si spingono oltre confine, riusciamo ad organizzare eventi che ci aiutano a far conoscere e apprezzare il Made in Italy anche qui”, conclude la Dott.ssa Maria Battaglia, Direttrice

dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta.

Il trio si esibirà anche domenica 22 giugno, presso la Gedung Kesenian Jakarta a Jakarta.

Maggiori informazioni sul sito del CIDIM.

12 giugno 2025

