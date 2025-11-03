Comunicato Stampa CIDIM; l’accademia di Santa Sofia vola a Rabat e Tangeri

L’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia accompagnata dal violino di Riccardo Zamuner vola nuovamente in Marocco per un doppio appuntamento organizzato dall'Ambasciata d'Italia nel Regno del Marocco, dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat e dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo.

I due Concerti si svolgeranno mercoledì 5 novembre, alle 19:00, presso l’Auditorium dell’INSMAC - Institut National Supérieur de la Musique et des Arts Chorégraphiques di Rabat e venerdì 7 novembre, sempre alla stessa ora, all’interno del Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri, un edificio di proprietà dello Stato Italiano.

“Portare le eccellenze musicali italiane in Marocco, e in generale nel continente africano, è stata qualche anno fa una importante intuizione, ma anche una scommessa che, grazie al sostegno della rete delle Ambasciate d’Italia e degli Istituti Italiani di Cultura del Nord Africa che hanno creduto nel progetto del CIDIM, abbiamo vinto. In particolare in Marocco il rapporto si è fortemente consolidato e grazie alla sensibilità e disponibilità di S.E. Pasquale Salzano Ambasciatore d’Italia presso il Regno del Marocco e della Direttrice Carmela Callea che ha coinvolto numerose grandi istituzioni culturali locali, Rabat e Tangeri sono divenute tappe importanti per i nostri talenti che raccolgono sempre consensi e applausi da parte del pubblico locale. L’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia era già stata in Marocco e sono certo che, anche in queste due occasioni, saprà stupire con un repertorio che varia dai capolavori del Settecento napoletano alla musica contemporanea”, spiega il Presidente di AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali) e del CIDIM, Francescantonio Pollice.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia, espressione di una delle più raffinate tradizioni musicali italiane.

Questi concerti, dedicati ai 2500 anni della fondazione di Neapolis, si inseriscono idealmente nel percorso che celebra anche i 200 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Marocco: una storia di amicizia, dialogo e collaborazione che continua a rinnovarsi attraverso la cultura.

La musica, linguaggio universale, unisce le nostre due sponde del Mediterraneo e testimonia come la diplomazia culturale resti una delle forme più autentiche di amicizia tra i popoli’’, asserisce S.E. Pasquale Salzano Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco.

“Ospitiamo con gioia ed entusiasmo questa famosa orchestra che da quando è stata fondata nel 2017 si esibisce con regolarità non solo in Italia, ma anche nel corso di importanti eventi e rassegne concertistiche in tutto il mondo. La promozione della musica italiana in Marocco, e in particolare nel cuore di due città straordinariamente vivaci del punto di vista culturale come Rabat e Tangeri, ci aiuta a favorire, sempre nel segno dell’italianità, il dialogo tra i due Paesi e a rafforzare un’amicizia e un legame sempre più fieri e profondi.

Ringrazio il Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication marocchino e l’INSMAC che ci hanno dato la possibilità di realizzare il Concerto di Rabat nello splendido anfiteatro dell’INSMAC e la Direzione Generale del Ministero della Cultura italiana che ha sostenuto economicamente questo importante progetto dedicato alla celebrazione dell’anniversario dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli”, conclude la dott.ssa Carmela Callea, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Rabat.

I due concerti si realizzano nell’ambito del progetto CIDIM Suono Italiano.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.cidim.it.

3 novembre 2025

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/225/pdf/pressrelease_doc_225_1762159368997.pdf Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI