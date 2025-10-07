Comunicato stampa Cidim; torna la rassegna il Sacro in Musica con Edoardo e Andrea Coen

Torna Il sacro in musica, la rassegna promossa dal CIDIM nell’ambito del “Festival di Musica Sacra” realizzato con il contributo della Regione Lazio.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 19, Andrea Coen (organo) e Edoardo Coen(attore voce recitante) si esibiranno all’interno della Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma. Un recital di grande impatto che si terrà, come vuole l’iniziativa del CIDIM, in una chiesa storica della Capitale ubicata a ridosso del fiume Tevere.

“Edoardo e Andrea Coen sono due artisti romani con un curriculum di tutto rispetto. Suoneranno un programma che include, oltre all’Ave Maria, anche le musiche di Girolamo Frescobaldi, Girolamo Cavazzoni, G. Salvatore e Giovanni Battista. La rassegna “Il Sacro in musica” rappresenta per la nostra associazione una scommessa vinta, perché ci ha permesso di stabilire una forte connessione tra luoghi di culto di prestigio ubicati nel cuore della Capitale, tra i quali la Basilica di Santa Maria Maggiore, e musicisti colti e completi, che hanno saputo regalare al pubblico sempre un bellissimo spettacolo. L’affluenza degli spettatori in ogni occasione ne è la conferma”, dichiara Francescantonio Pollice, Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali.

“Ringraziamo, infine, la Regione Lazio che ci ha permesso, grazie al suo contributo, di realizzare questo nuovo e interessante progetto che, senza dubbio, coltiveremo e faremo crescere ancora”, conclude Pollice.

La rassegna fa parte del progetto CIDIM a Roma, realizzato dal Comitato Nazionale Italiano Musica, che viene sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

7 ottobre 2025

