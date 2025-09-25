Comunicato stampa CIDIM; venerdi’ 26/09 la banda dell’esercito italiano alla basilica di San Vitale

Quarto appuntamento della rassegna "Sacrae militiae sonus", il Suono delle sacre milizie. Domani, venerdì 26 settembre, alle 19.30, all’interno della Basilica di San Vitale al Quirinale in via Nazionale a Roma, suonerà la Banda dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro Filippo Cangiamila.

“La Banda dell’Esercito Italiano è il complesso musicale rappresentativo della Forza Armata. Da sempre è composta da centodue orchestrali, un archivista, un Maestro direttore e un Maestro vicedirettore, tutti diplomati presso le più importanti Istituzioni Musicali italiane e reclutati tramite un concorso nazionale. Il complesso bandistico si esibisce da diversi anni nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri e ha collaborato con solisti di fama mondiale come Placido Domingo, Steven Mead, Katia Ricciarelli e Gianluca Terranova. Da luglio 2019 è diretta dal Maestro Filippo Cangiamila”, spiega Francescantonio Pollice, Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione italiana attività musicali.

“Il grande successo di pubblico registrato nel corso di questa prima parte della nostra rassegna, che ha registrato la presenza di migliaia di persone, conferma la bontà della formula proposta e anche la grande attenzione del pubblico nei confronti di questo genere che, oltre alla bellezza delle musiche eseguite, offre la spettacolarità regalata da musicisti in uniforme e luoghi di culto storici come la Basilica di San Vitale al Quirinale”, conclude Pollice.

Il programma, studiato attentamente per l’occasione, il luogo, e in omaggio anche ad alcune ricorrenze del 2025, include composizioni di Saverio Mercadante, Vladimir Fyodorovich Vavilov, Pietro Mascagni, Luigi Zaninelli e Paul Creston. L’ingresso al concerto è libero

L’iniziativa del CIDIM Comitato Nazionale italiano Musica si tiene con il beneplacito della Santa Sede e il sostegno di Sua eminenza reverendissima, Cardinale Fernando Vérgez Alzaga presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

L'evento è parte del progetto CIDIM A Roma, sostenuto dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo con il patrocinio del Ministero dell’Interno – Fondo edifici di culto.

25 settembre 2025

