Comwrap Reply riconosciuta con l’Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award

Reply, specializzata in servizi di digital experience cloud-native, ha ricevuto l’Adobe CXO Emerging Partner Western Europe Award, uno dei riconoscimenti conferiti nell’ambito degli Adobe Customer Experience Orchestration Partner Awards, che premiano le aziende che hanno contribuito in modo significativo al business di Adobe e generato un impatto concreto sul successo dei clienti.

Il riconoscimento conferma il ruolo di Comwrap Reply nel supportare le organizzazioni nella progettazione e nell’evoluzione di piattaforme digitali basate su Adobe Experience Cloud, capaci di integrare contenuti, dati e customer journey in architetture scalabili, pensate per migliorare l’efficacia delle attività di marketing e customer experience.

Tra gli elementi che hanno contribuito al conseguimento del premio vi è la capacità di Comwrap Reply di accompagnare le aziende in tre aree chiave: l’evoluzione della content supply chain, per rendere più efficiente e strutturata la produzione di contenuti; la costruzione di customer experience personalizzate, attraverso dati e journey orchestration in tempo reale; e l’orchestrazione del go-to-market B2B, integrando marketing, sales e‑commerce in modelli operativi più coordinati e misurabili.

La capacità di tradurre queste competenze in progetti concreti è dimostrata da iniziative significative sviluppate nell’ambito dell’ecosistema Adobe. Per Costa Crociere, Comwrap Reply ha contribuito all’evoluzione dell’ecosistema digitale omnicanale, dal sito web all’app di bordo fino alla gestione delle journey personalizzate attraverso l’adozione di un framework di personalizzazione omnichannel, facendo leva su Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizer, Real Time CDP e Customer Journey Analytics per rendere uniche le esperienze dei clienti.

Comwrap Reply ha inoltre supportato il lancio del nuovo sito web e della nuova app mobile di Pulsee Luce e Gas — società energetica italiana per clienti domestici, controllata da Axpo Italia e parte del gruppo energetico globale Axpo. Sviluppata su Adobe Experience Manager Cloud (SaaS), la piattaforma consente un ecosistema digitale più accessibile, intuitivo e performante.

Nel settore automotive, Comwrap Reply ha supportato il lancio di una piattaforma digitale multi‑brand sviluppata su Adobe Experience Manager, progettata per servire diversi mercati EMEA attraverso un’interfaccia multilingua e un’esperienza cliente centrata sull’utente per più brand automobilistici.

“Questo riconoscimento conferma la capacità di Comwrap Reply di coniugare competenze tecnologiche, visione strategica e una profonda conoscenza dell’ecosistema Adobe per aiutare le organizzazioni a trasformare contenuti, dati e customer journey in valore di business concreto”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “In un contesto in cui AI, personalizzazione e orchestrazione diventano sempre più centrali, supportiamo i nostri clienti nella realizzazione di piattaforme digitali scalabili, governate e misurabili, in grado di accelerare l’efficacia delle marketing operations e customer experience”.

Il premio si inserisce in un lungo percorso di collaborazione con Adobe, recentemente confermato dalla riconferma di Comwrap Reply come Adobe Platinum Solution Partner, e valorizza l’esperienza maturata nello sviluppo di soluzioni di digital experience su Adobe Experience Cloud.



Comwrap Reply è specializzata in servizi Adobe Experience Cloud end‑to‑end e realizza soluzioni di digital experience cloud‑native che includono content management, personalizzazione AI‑driven, e‑commerce e customer acquisition. Attraverso consulenza, experience design e system integration, supporta le organizzazioni nello sviluppo di strategie digitali scalabili e orientate a risultati di business misurabili.

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali nei settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nello sviluppo di modelli di business abilitati da AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet of Things.

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