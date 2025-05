Confesercenti Piacenza: l’Associazione Skill Lab entra in campo con il progetto formativo "NextPro"

Si è recentemente costituita l’Associazione "Skill Lab Amministrazione Italia", nato dall’iniziativa dei tre soci fondatori: Confesercenti Piacenza, Istituto Cappellari di Ferrara e Infomedia S.r.l., accomunati dalla volontà di mettere a sistema le rispettive esperienze e competenze per contribuire alla crescita del capitale umano e alla valorizzazione delle professionalità.

La prima azione messa in campo è la creazione e lo sviluppo del progetto formativo "NextPro: Formazione Tecnica contabile professionale" che nasce da una specifica esigenza di personale qualificato in ambito amministrativo, contabile e fiscale da inserire presso Studi Professionali, Associazioni e aziende del territorio partner dell’iniziativa.

Il corso, della durata complessiva di 250 ore e articolato in 3 fasi successive, prevede una processo selettivo in ingresso e selezioni in itinere con l’obiettivo di portare a un importante livello di competenza tecnica i partecipanti selezionati i quali già dalla terza fase saranno inseriti con contratti di lavoro nei soggetti partner.

Il corso prevede la frequenza tutte le mattine dal lunedì al venerdì ed inizio previsto il 15/09 e termine entro l’anno. È previsto un primo open day di presentazione il 16/07 con prime selezioni dei partecipanti.

Il corso è cofinanziato dal Fondo Interprofessionale FonARCom ed i soggetti partner e si terrà con lezioni in presenza presso Confesercenti Piacenza ed Infomedia Formazione, partner di Istituto Cappellari che vanta decenni di esperienza in questo settore formativo.

Tutte le informazioni disponibili (anche per procedere alla manifestazione di interesse) nel sito di riferimento: www.istitutocappellari.it/tecnicocontabilefiscalepiacenza/

A supporto è stato istituto un Comitato Scientifico, organismo tecnico-consultivo composto da giovani Dottori Commercialisti selezionati per competenze specialistiche e comprovata esperienza nei settori giuridico, economico e amministrativo. Il Comitato avrà il compito di indirizzare e supportare, con approccio metodologico e contenuti ad alto valore tecnico, le attività di formazione, ricerca e divulgazione promosse dall’Associazione "Skill Lab Amministrazione Italia". Attraverso il contributo dei suoi membri, il Comitato favorirà il trasferimento di know-how operativo e l’elaborazione di soluzioni concrete, con l’obiettivo di valorizzare una nuova categoria di addetti ai lavori tecnici.

«La nascita della nuova Associazione e l’ideazione del percorso formativo "NextPro: Formazione Tecnica contabile professionale"- commenta Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza - rappresenta per il nostro territorio una importante opportunità. Grazie anche al supporto e collaborazione di giovani Dottori Commercialisti verrà offerto ai partecipanti uno strumento per proporsi ed entrare nel mondo del lavoro "impiegatizio" con i giusti strumenti e competenze. Invitiamo quindi tutti i potenziali interessati a manifestare quanto prima a prendere contatto con il sito di riferimento».

Assicurazioni catastrofali: uno sportello per le aziende

Recentemente il Senato ha definitivamente approvato, con modificazioni, il disegno di legge n. 1482, di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. Il provvedimento ha portato a una più corretta rappresentazione della materia, anche in merito agli aspetti dimensionali delle imprese interessate. Fortemente attesi anche precisi chiarimenti riguardo agli obblighi assicurativi in relazione a beni immobili impiegati dall’impresa ma non di proprietà. Tema che nelle precedenti stesure aveva suscitato osservazioni, dubbi e preoccupazioni.

Resta il termine per le imprese di medie dimensioni fino al 1° ottobre 2025 dell’obbligo di stipula di una apposita polizza contro eventi catastrofali, mentre per le piccole e micro imprese la scadenza è il 31 dicembre 2025.

«La recente approvazione del Senato - interviene Samuelli - mette le aziende nella condizione di poter adempiere all’obbligo normativo. Come Associazione, ci siamo attivati per garantire le opportune informazioni ed un concreto supporto alle aziende interessate tramite la creazione di un vero e proprio sportello grazie alla strategica collaborazione con Assiprime Assicurazioni».