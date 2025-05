Confindustria fa 80 anni: «Dal 2028, una nuova sede per crescere ancora». Foto e Video

Nel 2028, Confindustria Piacenza avrà una nuova sede, in strada della Bosella, dove sorge la palazzina che attualmente è quartier generale del For.p.In. Si è aperta con l’annuncio del presidente Nicola Parenti l’80esima Assemblea di Confindustria Piacenza al teatro Municipale.

«Sarà un’importante svolta che ci permetterà di crescere ancora – ha spiegato Parenti circa il futuro trasloco dell'associazione degli industriali piacentini – ma che consentirà alla città di vedere riqualificata in maniera importante una zona della città». L'associazione dunque, dopo aver acquistato l'area, procederà a un importante opera di riqualificazione e vi realizzerà la nuova sede che ora è in via IV Novembre.

Assemblea che è occasione per premiare dodici realtà imprenditoriali piacentine, prime ad essere iscritte e che dunque tagliano il traguardo degli 80 anni di Confindustria. Questo l'elenco:

- Impresa Cella Gaetano S.r.l. (edilizia)

-Cementi Giovanni Rossi S.p.A. (edilizia)

- Buzzi Unicem S.p.A. (edilizia)

- Petrol Raccord S.r.l. (metalmeccanica)

- DAF – Al S.r.l. (alimentare)

- Carlo Manzella & C. S.r.l. (alimentare)

- Impresa Cogni S.p.A. (edilizia)

- Doppel Farmaceutici S.r.l. (farmaceutica)

- Impresa Frappoli (edilizia)

- Costruzioni ed Impianti S.r.l. (edilizia)

- Gualapack S.p.A. (chimica)

- Casalini S.r.l. (meccanica).

Nel corso dell’evento, attesi gli interventi del ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, Annalisa Sassi - Presidente Confindustria Emilia-Romagna e Claudio Catalano - A.D. Iveco Defence e Astra S.p.A. L’ospite d’onore è però Daron Acemoglu, Premio Nobel Economia 2024.