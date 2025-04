Consigliere Bozza (FI) premia l’arbitro di calcio Andrea Terrabuio

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza (Forza Italia) ha premiato l’arbitro di calcio Andrea Terrabuio, veronese di Colognola ai Colli, per aver salvato la vita a un settantacinquenne colpito da infarto durante una partita disputata l’8 febbraio scorso.

Nel corso dell’incontro Atlas-Sanpietrina, in Borgo Venezia, quartiere di Verona, l’arbitro Terrabuio, tecnico radiologo alle dipendenze dell’AOUI – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - di Verona, aveva fermato il gioco e lasciato il campo, salendo sugli spalti, in tribuna, per praticare il massaggio cardiaco all’infartuato. Il repentino intervento del direttore di gara si era rivelato provvidenziale per salvare la vita dell’anziano spettatore, anche grazie all'uso di un defibrillatore.

Il consigliere regionale Alberto Bozza, dopo aver confidato “il piacere di ospitare qui, a palazzo Ferro Fini, Andrea Terrabuio per ringraziarlo del suo gesto altruistico e di elevato valore civico, che non era affatto scontato”, ha affermato che “la formazione professionale e i valori che lo sport riesce a trasmettere sono risultati fondamentali nella preparazione di questo giovane ragazzo, permettendogli di capire subito cosa stesse succedendo in tribuna e agire quindi prontamente per venire in soccorso dello sfortunato spettatore. Lo sport è palestra di vita e fucina di valori, insegna modelli di comportamento virtuosi e forma una persona a trecentosessanta gradi, sotto il profilo privato e professionale. Per queste motivazioni, a nome dell’intero Consiglio regionale, consegno ad Andrea una targa con l’effige del Leone Marciano, facendogli un grosso in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera professionale e arbitrale”.

“Il gesto che ho compiuto è stato sicuramente forte, emozionante, toccante: ancora oggi ci penso – ha esternato Andrea Terrabuio - Per fortuna la vicenda, iniziata male, ha avuto un lieto fine: il paziente è stato operato, dimesso e ora sta bene. Credo che sia fondamentale partecipare ai corsi di primo soccorso organizzati nei territori: questo è l’insegnamento che la vicenda, secondo me, ci ha lasciato in eredità”.

Il dott. Fabio Torrisi, coordinatore dell’Unità Operativa di Radiologia e di Neuroradiologia dell’AOUI di Verona, dopo aver messo in risalto “l’eccellenza del personale sanitario dipendente dell’Azienda”, ha affermato che “per la nostra realtà, la formazione è assolutamente strategica, in particolare sull’addestramento all’uso del defibrillatore: siamo molto attenti anche all’aggiornamento periodico delle competenze acquisite”.

Enrico Martelletto, assessore allo Sport del Comune di Colognola ai Colli, ha rivolto i “complimenti ad Andrea Terrabuio: ragazzo umile, che ha compiuto un gesto assolutamente normale, non straordinario. Un gesto che deve essere alla portata di tutti e che tutti noi ci dobbiamo sentire ‘obbligati’ a compiere qualora ce ne fosse bisogno. Ribadisco che la formazione sul primo soccorso è fondamentale: i corsi formativi non sono certo perdite di tempo, ma occasioni preziose per addestrarci a intervenire in caso di necessità”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO