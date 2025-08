Consiglio approva proposta normativa che disciplina interventi per operatori spettacolo viaggiant

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi a maggioranza, senza voti contrari, la proposta di legge n. 176 “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”, di cui è primo firmatario ed è stato Relatore per l’Aula il consigliere regionale Roberto Bet (Lega-LV), con Correlatore Renzo Masolo (Alleanza Verdi e Sinistra).

“Si tratta della prima legge regionale organica, che mira a disciplinare un settore storico per il nostro territorio, che fa comunità e regala momenti di gioia ai nostri bambini”, ha spiegato il Relatore Bet.

Il Correlatore Masolo, da una parte, ha espresso “giudizio positivo sugli obiettivi del provvedimento, che disciplina un’attività che determina un indotto economico importante e che fa parte del nostro patrimonio culturale”, dall’altra, “preoccupazione per la determinazione delle aree, con il rischio sotteso di consumo di suolo”.

Tra gli interventi che si sono succeduti in discussione generale, ;Laura Cestari (Lega- LV) ha ricordato che le componenti delle giostre sono spesso prodotte nella parte ovest del Polesine. Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo) ha lamentato il mancato passaggio in commissione Cultura – di cui è vicepresidente - del provvedimento, “che si sarebbe potuto migliorare/integrare”. Arturo Lorenzoni (Misto/Veneto Vale) ha espresso perplessità “su alcuni aspetti della norma che rischiano di ‘ingessare’ il provvedimento che, invece, per sua natura dovrebbe essere dinamico” Andrea Zanoni (AVS) è intervenuto in ordine alla tutela degli animali durante gli spettacoli viaggianti. Per l’assessore regionale Corazzari “la proposta di legge è un segnale importante per attenzionare il settore dello spettacolo viaggiante, una bandiera del Veneto nel mondo, una bella storia veneta”. L’iniziativa legislativa mira a tutelare e a sostenere la valenza imprenditoriale e sociale degli operatori di settore e a favorire la sinergia tra amministrazioni locali e rappresentanti della categoria. A tali scopi, la Regione istituisce l’elenco regionale degli operatori di settore, ne promuove la formazione professionale, prevede la stipula di protocolli d’intesa tra Giunta e Uffici territoriali di governo per migliorare la collaborazione con le forze dell’ordine, detta criteri per l’individuazione delle aree comunali destinate all’installazione temporanea delle attrazioni, prevede l’assegnazione di contributi e finanziamenti agevolati agli esercenti, istituisce l’Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante e disciplina la tutela del diritto allo studio dei figli degli esercenti dello spettacolo viaggiante quale misura di contrasto alla dispersione scolastica.

