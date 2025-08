Consiglio dà ok a DL su contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all’unanimità il Disegno di legge n. 336 della Giunta regionale che modifica l'articolo 66 'Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza' della legge finanziaria regionale del 2007.Il provvedimento, che è stato illustrato in Aula dal Relatore, il consigliere regionale Laura Cestari (Lega- LV), mira ad assicurare il finanziamento delle attività dell’Orchestra a fronte delle modifiche in ordine all’assetto giuridico, con particolare riferimento al processo di fusione in corso tra l’Orchestra del Teatro Olimpico e la Società del Quartetto di Vicenza. Il Correlatore Chiara Luisetto (Pd) ha sottolineato che “il provvedimento darà nuova linfa all’offerta musicale a Vicenza e in tutto il Veneto”.Appoggio alla proposta normativa anche da parte del consigliere regionale ;Silvia Maino (Lega- LV).

