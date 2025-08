Consiglio Veneto approva all’unanimità Progetto di legge in materia di cooperative di comunità

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all’unanimità il Progetto di legge n. 280, di cui è primo firmatario, ed è stato Relatore per l’Aula, il consigliere regionale Renzo Masolo (Alleanza Verdi e Sinistra). Correlatore è stato il consigliere Silvia Cestaro (Lega-LV).Il provvedimento, come spiegato dal Relatore Masolo, detta disposizioni in materia di cooperative di comunità. Mira a promuovere la partecipazione della popolazione alla gestione di beni e servizi collettivi, salvaguardando tradizioni culturali e risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili di mutuo scambio di beni e servizi. La cooperativa di comunità può risultare uno strumento efficace al fine di contrastare fenomeni quali lo spopolamento e il declino economico, sociale, urbanistico e ambientale, in determinate aree del territorio regionale. La proposta prevede, a tali scopi, contributi e incentivi finalizzati a sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità per le quali è prevista, inoltre, l’iscrizione a un Albo regionale che consente l’accesso agli interventi previsti dalla legge.

Il Correlatore Cestaro ha affermato che “le cooperative di comunità sono sorte spontaneamente per ovviare alle carenze presenti nei territori, hanno saputo fare rete, con soci attivi e proattivi”.

Per Chiara Luisetto (Pd) “le cooperative di comunità sono strumenti che nascono dal territorio per rispondere ai bisogni locali, costruiscono governance condivise”.

Pieno appoggio alla proposta normativa da parte di Elena Ostanel (VcV) “un importante passo in avanti che mette assieme anche realtà di comuni confinanti”.

Per il presidente della commissione consiliare Cultura, Francesca Scatto (Lega- LV), si tratta di una proposta normativa “trasversale, che rafforza il territorio, il concetto di comunità e di identità”.

