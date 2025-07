Consiglio Veneto approva disegno di legge n. 323 su utilizzo di autobus per attività di noleggio

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il via libera, con 39 voti favorevoli e 10 astensioni, al disegno di legge n. 323, di iniziativa della Giunta regionale - relatore per l’aula, il consigliere Marco Dolfin (Lega-LV), correlatore, il consigliere Jonatan Montanariello (Partito Democratico) - che, in estrema sintesi, mira ad abrogare il divieto di utilizzo degli autobus per l’attività di noleggio per i quali siano decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione.

A tal fine, la proposta legislativa abroga e modifica la l. reg. 3 aprile 2009, n. 11 'Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della l. reg. 30 ottobre 1998, n. 25, 'Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’ e abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 36 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3, 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013' e dell'articolo 19 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39, 'Collegato alla legge di Stabilità regionale 2021'.

