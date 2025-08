Consiglio Veneto approva DL per adeguare statuto Veneto Acque alle disposizioni società benefit

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi all’unanimità il Disegno di legge della Giunta regionale n. 335, illustrato in Aula dal Relatore, il consigliere Elisa Cavinato (Lega- LV), che detta gli indirizzi per l'adeguamento dello statuto di Veneto Acque, la società regionale che realizza interventi acquedottistici e ambientali, alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della L.R. 16 aprile 2024, n. 10, 'Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune'.

Soddisfazione per l’adozione del provvedimento è stata soprattutto espressa dal consigliere Roberto Bet (Lega- LV) per “coniugare assieme profitto e interesse comune”. Per l’assessore regionale ;Calzavara “Veneto Acque è un importante braccio operativo della nostra regione e oggi abbiamo iniziato un percorso per dotarci il più possibile di società nostre che abbiano caratteristiche ‘benefit’”.

Vengono definite ‘benefit’ le società che perseguono non solo il profitto aziendale, ma anche obiettivi di ‘beneficio comune’ nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ogni altro portatore di interesse.

Veneto Acque realizza interventi che mirano a produrre risultati positivi in campo ambientale e, di riflesso, sulla salute dei cittadini, attraverso un impiego efficiente di risorse pubbliche, in un contesto lavorativo capace di attrarre professionalità e sviluppare benessere.

