Consiglio Veneto approva interventi regionali di promozione della cultura del cavallo

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera a maggioranza al progetto di legge n. 293 “Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo” d’iniziativa della presidente della Sesta commissione e relatrice d’aula Francesca Scatto (Lega-LV), correlatrice la vicepresidente dell’assemblea legislativa Francesca Zottis (Partito Democratico).

Come ricordato nel corso dell’illustrazione, il testo legislativo esaminato oggi, nel modificare la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”, mira a sottolineare la valenza storica del cavallo in Veneto. A tali scopi, la Giunta regionale predisporrà un programma annuale di iniziative volte alla promozione e alla diffusione della cultura equina, in particolare, nel quadro di produzioni audiovisive, cinematografiche e culturali con operatori di settore, nonché di percorsi terapeutici o di programmi rieducativi destinati al reinserimento sociale di determinati soggetti. Ai fini della programmazione, la Giunta può avvalersi dell’azienda regionale Veneto Agricoltura, delle Università venete e delle associazioni rappresentative del settore equestre, nonché dell'Ufficio scolastico regionale, degli Istituti del sistema penitenziario e degli Uffici di sorveglianza, concetti ribaditi successivamente anche dal consigliere Filippo Rigo (Lega-LV) che ha rammentato il progetto Riding the Blu realizzato da Regione del Veneto e Ulss 9 Scaligera destinato a persone con disturbi dell’autismo. La legge stanzia a tali scopi 200mila euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 e in particolare: 50mila euro per ciascun esercizio per eventi culturali, altrettanti destinati al reinserimento sociale dei detenuti, e 100mila euro per interventi terapeutici.

Nel corso del proprio intervento, la consigliera Zottis ha sottolineato “La necessità di far rientrare le azioni proposte non solo nella programmazione annuale regionale, ma anche in quella dei singoli enti pubblici e privati, con particolare riferimento alla presa in carico di persone che presentano disagio comportamentale e sociale, e si ritiene che tali iniziative debbano essere condivise con le Aziende Ulss e gli istituti scolastici”.

Il consigliere Andrea Zanoni (Europa Verde) ha proposto all’aula, sostenuto successivamente dal capogruppo Renzo Masolo e dal consigliere Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione - Veneto Vale), “L’impegno rivolto al riconoscimento di questi animali quali esseri senzienti”, tema a proposito del quale sono intervenuti anche i consiglieri Joe Formaggio (Fratelli d’Italia) e Stefano Valdegamberi (Gruppo misto). Tra gli emendamenti sottoposti all’attenzione dell’aula, è stato approvato quello illustrato dal consigliere di Forza Italia Alberto Bozza che prevede una specifica voce di intervento finalizzata a sostenere le attività di sostegno alle persone con disabilità che vengono svolte tramite l'ippoterapia da parte di centri autorizzati e in possesso di specifici requisiti, finanziando la relativa attività.

