Consiglio Veneto approva la riforma della legge sul Trasporto pubblico locale

Dopo la conclusione della discussione generale e l’esame della manovra emendativa, il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il via libera a maggioranza, senza voti contrari, al disegno di legge n. 237, di iniziativa della Giunta, volto a modificare e a integrare la l. reg. n. 25/1998 sulla disciplina e l’organizzazione del Trasporto pubblico locale, già illustrato in aula nel corso della seduta precedente dalla presidente della Seconda commissione consiliare Silvia Rizzotto (Fratelli d’Italia), correlatore il vicepresidente della stessa Commissione Jonatan Montanariello (Partito Democratico).

In sede di discussione generale, la capogruppo de il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel ha focalizzato il proprio intervento sulle questioni legate alle problematiche legate al trasporto degli studenti, tema sul quale sono intervenuti anche il consigliere di Europa Verde Andrea Zanoni e il capogruppo Renzo Masolo, che ha stigmatizzato in particolare l’assenza ultradecennale di un modello di mobilità sostenibile e intermodale per il Veneto, cui ha fatto seguito l’intervento dell’esponente di Veneto Vale Arturo Lorenzoni, sull’istituzione delle Agenzie, sul regime IVA e sull’evoluzione del sistema trasportistico con i servizi a chiamata, osservando che il provvedimento appare in generale “Vuoto e privo di risorse”. Il consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV) - e in maniera analoga anche il collega Enrico Corsi e la capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini - ha contestualizzato il tema del trasporto pubblico al regime riportato nel disegno di legge, giudicato positivamente alla luce delle esperienze sul territorio nell’ambito del rapporto con gli enti locali, argomento sul quale è intervenuta anche la vicepresidente della Prima commissione consiliare Chiara Luisetto (Pd).

