Consiglio Veneto, approvate alcune mozioni e risoluzioni

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato all’unanimità il proprio via libera alla mozione n. 3, illustrata dalla proponente, la consigliera Anna Maria Bigon (Partito Democratico), volta a impegnare la Regione del Veneto a farsi parte attiva per contrastare l'emorragia di personale infermieristico, valorizzandone la professione.

Di seguito, l’assemblea legislativa ha esaminato in un unico dibattito quattro distinti atti di indirizzo politico relativi al quadrante di crisi iraniano, e in particolare: la risoluzione n. 5 “Il Governo italiano condanni le sistematiche violazioni dei diritti umani in Iran”, a prima firma della consigliera Sonia Brescacin (Gruppo misto), approvata con 22 voti favorevoli e 12 astenuti; la mozione n. 26 “Sostegno alla popolazione civile iraniana, alla tutela dei diritti umani, all'autodeterminazione dei popoli e al rispetto del diritto internazionale”, a prima firma della consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra), respinta con 20 voti contrari, 14 favorevoli e un astenuto; la risoluzione n. 17 “Tutela del diritto internazionale nella crisi Iran - comunità internazionale” presentata dal consigliere Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), approvata all’unanimità; e la mozione n. 89 “Sostegno al popolo iraniano, alla sua lotta per la libertà e la democrazia in Iran”, a prima firma della consigliera Eleonora Mosco (Stefani Presidente), approvata con 24 voti favorevoli, 12 contrari e un astenuto.

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