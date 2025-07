Consiglio Veneto, iniziato esame Pdl 313 sui richiami vivi utilizzati nella caccia

Il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato oggi l’esame del progetto di legge n. 313, a prima firma del relatore d’aula Giuseppe Pan (Lega-LV) - correlatore, Renzo Masolo (AVS) - che modifica la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' e che affronta, in particolare, la disciplina dei richiami vivi di cattura e di allevamento per la caccia da appostamento. L’iniziativa legislativa mira, in sintesi, alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi, ad aggiornarne l’assetto per assicurare l’esercizio dell’attività venatoria a chi ne ha titolo, e a disciplinare i contrassegni da apporre ai richiami e la banca dati regionale. L’esame dettagliato della proposta di legge proseguirà domani, quando l’aula affronterà l’ampia manovra emendativa.

