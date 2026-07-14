Consiglio Veneto, ok a legge di valorizzazione e tutela di auto e moto d’interesse storico

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 23 voti favorevoli e 1 astenuto (in 10 non hanno partecipato al voto), il progetto di legge n. 15, illustrato in Aula dal primo firmatario, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza - correlatore, la vicepresidente della Sesta commissione, Monica Sambo (Partito Democratico) - sulla valorizzazione e sulla tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

In estrema sintesi, in considerazione dell’esiguo circolante, dell’impiego limitato e del valore del motorismo storico, si propone - in caso di blocco della circolazione delle auto - una regolamentazione differenziata per i mezzi muniti di Certificato di rilevanza storica, per consentire lo spostamento di tali mezzi nelle autofficine per le periodiche attività di manutenzione, nonché per consentire la partecipazione ai raduni storici.

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