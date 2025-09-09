Consiglio Veneto, ok a legge su collaborazione tra Regione e Rete degli Istituti storici Resistenza

Il Consiglio regionale ha approvato oggi la proposta di legge n. 327 sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e la rete degli Istituti storici della Resistenza e della società contemporanea in Veneto, primo firmatario e relatore d’Aula, il consigliere Marzio Favero (Lega-LV), correlatore, la consigliera Francesca Zottis (Partito Democratico). L’iniziativa legislativa mira, in sintesi, a disciplinare il sostegno della Regione alla rete formata dai sette Istituti storici veneti attraverso la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione avente a oggetto un programma di attività triennale, elaborato in collaborazione con le università, le altre istituzioni culturali e scolastiche e gli enti locali, articolato in piani attuativi annuali, assicurando loro un contributo annuo per le spese di funzionamento.

