Consiglio Veneto, Presidente Zaia: “Commissioni al lavoro con i nuovi organi di vertice"

“L’elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle sei commissioni permanenti del Consiglio regionale del Veneto rappresenta un momento di alto valore istituzionale, che segna concretamente l’avvio della dodicesima legislatura. Un passaggio fondamentale che il Veneto ha saputo compiere con rapidità e determinazione, confermando ancora una volta la propria capacità di agire con efficienza per rendere subito operative le strutture consiliari”. Il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, ha commentato così l’elezione degli organi di vertice delle commissioni consiliari permanenti, avvenuta questa mattina a palazzo Ferro Fini. Il presidente Zaia ha poi convocato l’Ufficio di presidenza e successivamente la conferenza dei capigruppo.

“Le votazioni si sono svolte senza soluzione di continuità nell’arco della mattinata - ha ricordato Zaia - in un clima di grande collaborazione tra le forze politiche. Insieme ai vicepresidenti Francesco Rucco e Andrea Micalizzi, che hanno condiviso con me la conduzione delle sedute, abbiamo dato avvio ai lavori delle commissioni, nel segno della concretezza e dell’equilibrio istituzionale. Ringrazio tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato, così come il personale amministrativo del Consiglio, che ha seguito e supportato ogni fase con professionalità e puntualità. Dopo una fase di confronto - doveroso, ma serrato e produttivo - tra le diverse rappresentanze in aula, il Consiglio è già nelle condizioni di esaminare le prime proposte legislative depositate. Le commissioni, cuore dell’attività consiliare, sono ora chiamate a operare con serietà e rigore sui temi di rispettiva competenza, promuovendo il confronto, ma procedendo con un ritmo adeguato alle attese dei cittadini”.

“Mi aspetto che le commissioni lavorino nello stile che contraddistingue il Veneto: ascolto, serietà e concretezza. Il ritmo dell’azione legislativa - ha concluso Zaia - dovrà essere all’altezza delle sfide che ci attendono. Da questa giornata emerge con chiarezza un messaggio forte: il Consiglio regionale è pronto, coeso e operativo”.

