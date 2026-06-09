Consiglio Veneto vota all’unanimità Mozione per salvaguardia occupazionale e produttiva Elettrolux

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la Mozione, a prima firma Galeano (Pd), “Per la salvaguardia occupazionale e produttiva dello stabilimento Electrolux di Susegana”, inserita, dopo apposita votazione, all’ordine del giorno dell’Assemblea legislativa veneta.

Il provvedimento è stato presentato in Aula dal primo firmatario, il consigliere regionale Dem Paolo Galeano, il quale ha spiegato che “la Mozione vuole sostenere gli oltre mille e settecento lavoratori dell’Elettrolux che rischiano di perder il proprio posto di lavoro. Ricordo che c’è urgenza in quanto il 15 giugno andrà in scena il secondo incontro al Ministero per ascoltare eventuali proposte da parte della proprietà. Vogliamo dare voce agli operai e alle operaie della Elettrolux. Chiediamo alla Giunta regionale l’impegno forte e unitario di attivarsi con urgenza presso il Governo nazionale affinché: venga convocato un Tavolo istituzionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dedicato alla vertenza dello stabilimento Electrolux di Susegana, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle rappresentanze aziendali e degli enti territoriali interessati; venga richiesta all’azienda la sospensione di ogni procedura di riduzione del personale e l’avvio di un confronto finalizzato all’individuazione di soluzione alternative ai licenziamenti annunciati; venga sostenuta ogni iniziativa utile alla salvaguardia dei livelli occupazionali, della continuità produttiva del sito industriale e della tutela dell’indotto collegato; venga promosso, in raccordo con il Governo nazionale, l’utilizzo degli strumenti di politica industriale e di tutela del lavoro previsti dall’ordinamento vigente; venga riferito al Consiglio regionale in merito agli sviluppi della vertenza e alle iniziative intraprese dalla Regione. Chiediamo quindi all’Aula un voto unitario su questo provvedimento così importante.”

I diversi interventi che si sono succeduti in Aula sono stati tutti orientati ad esprimere solidarietà e vicinanza reale ai lavoratori dell’Elettrolux, senza differenziazioni politiche, che invece si sono palesate nell’individuare soluzioni per prevenire future crisi di lavoro.

L’Assessore Bitonci ha rivendicato “il lavoro della Regione per risolvere la crisi aziendale, convocando le parti sociali e Confindustria. Tuttavia, non è arrivata una proposta da parte della proprietà. Abbiamo chiesto il ritiro del piano industriale, la presentazione di uno nuovo, il blocco degli oltre 1700 licenziamenti. Bene questa Mozione unitaria.”

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