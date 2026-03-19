Oggi pomeriggio, la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno 'Dal grande reset agli Epstein files - Il buio dell'Occidente’, organizzato dai consiglieri regionali di Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat.

È intervenuta, in qualità di Relatore, la dott.ssa Ilaria Bifarini, laureata alla Bocconi. Ha moderato l’incontro, davanti a una nutrita platea, il giornalista Antonio Gesualdi.

A margine del convegno, il consigliere regionale Davide Lovat ha fatto una analisi delle dinamiche globali e delle loro ricadute a livello locale, mettendo in luce il legame tra scenari internazionali e vita quotidiana.

“Vogliamo spiegare come tematiche che possono apparire in apparenza lontane incidano in realtà concretamente sulla vita di tutti i giorni, anche attraverso la politica – ha dichiarato Lovat - Viviamo in un mondo globalizzato e fortemente interdipendente, dove non esistono più ambiti completamente separati dalla politica locale. Ciò che accade su scala internazionale inevitabilmente produce effetti anche nei nostri territori. Desidero richiamare l’attenzione su temi legati alle dinamiche globali, come quelle riconducibili al World Economic Forum e ai rapporti di potere che trovano spazio anche nel dibattito pubblico e nei media. È fondamentale affrontare questi argomenti con competenza, approfondendo i contenuti ed evitando semplificazioni o generalizzazioni, per garantire un confronto serio e informato.”

Nel suo intervento, la dott.ssa Ilaria Bifarini ha spiegato che “l’incontro di oggi ha cercato di collegare i cosiddetti ‘Epstein files’ a una visione secondo la quale esisterebbe un progetto, riconducibile a una élite di potere, volto a influenzare le dinamiche globali e a mantenere privilegi economici, anche attraverso settori ritenuti responsabili di generare disuguaglianze e sofferenze. Tra gli esempi citati, rientrano scenari internazionali e recenti crisi, come i conflitti in Medio Oriente e la gestione della pandemia, interpretati, secondo questa chiave di lettura, come elementi riconducibili a un medesimo disegno. In questo contesto, gli ‘Epstein files’ vengono indicati come uno degli episodi più emblematici, fino a essere definiti ‘lo scandalo del secolo’, e messi in relazione con il dibattito sul cosiddetto ‘Grande Reset’ promosso a Davos. Secondo i promotori dell’iniziativa, la principale risposta a queste dinamiche risiede nella diffusione dell’informazione e nel confronto pubblico: incontri, conferenze e momenti di approfondimento rappresentano strumenti fondamentali per accrescere la consapevolezza e favorire una partecipazione sempre più informata dei cittadini.”

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