CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha votato all’unanimità l’abbinamento dei progetti di legge regionale n. 52, a prima firma della consigliera Chiara Luisetto (Partito Democratico), e n. 53, primo firmatario, il consigliere Mirko Patron (Forza Italia), già illustrati nel corso delle sedute precedenti; la Commissione, pertanto, potrà iniziare l’esame dettagliato della materia in un testo unico, nel corso delle prossime settimane.

È stato illustrato, inoltre, il progetto di legge regionale n. 17, di iniziativa del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), che istituisce il Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto modificando la l. reg. n. 18/2020 che già riconosce e sostiene la funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.

Di seguito, la Commissione ha espresso parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, alla proposta di legge n. 4, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), rubricata “Interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68” che può così tornare nella commissione Sesta, ove si trova incardinata, per la prosecuzione dell’iter istruttorio.

Illustrato, inoltre, il disegno di legge n. 63, di iniziativa della Giunta e presentato dall’assessore regionale Massimo Bitonci, rubricato “Partecipazione all'associazione European Chemical Regions Network”, la rete europea delle regioni chimiche che riunisce le regioni europee in cui l'industria chimica svolge un ruolo economico cruciale; l’iniziativa legislativa, in sintesi, autorizza l’esecutivo a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare l’adesione della Regione all’Ecrn, favorire lo scambio di buone pratiche e il confronto fra regioni e istituzioni dell'Unione europea a supporto del settore chimico regionale.

Rinviata, infine, la presentazione della proposta di legge n. 59, di iniziativa dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa, istitutiva della Fondazione 'Consiglieri regionali del Veneto'.

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