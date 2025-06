CRV - Approva modifiche alla legge regionale n. 14/1992 “Disciplina della viabilità silvopastorale"

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi a maggioranza la proposta di legge n. 189 di modifica della legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 “Disciplina della viabilità silvopastorale”, già illustrata in aula nel dettaglio il 27 maggio scorso dal primo firmatario, il consigliere Gianpiero Possamai (Lega-LV), correlatore il capogruppo di Europa Verde Renzo Masolo, cui ha fatto seguito, nel corso della seduta del 3 giugno scorso e in quella odierna, l’esame della manovra emendativa.

In sintesi, la nuova legge mira ad aggiornare le modalità di circolazione sulle strade silvopastorali regionali e quindi a consentire, a determinate condizioni, l’accesso su tale viabilità per interventi emergenziali o di interesse pubblico, anche da parte di privati. Al termine dei lavori, sono stati approvati alcuni ordini del giorno e in particolare due, sottoscritti dalle minoranze, che in sostanza chiedono il potenziamento dei controlli sulla viabilità silvopastorale e sull’ambiente montano, e un altro, sottoscritto dal consigliere del gruppo misto Stefano Valdegamberi, in materia di autocertificazione dei requisiti per l’accesso alla suddetta viabilità.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO