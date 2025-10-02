CRV - Approvati pareri su pesca e acquacoltura e rendicontazione 2024 Avisp

La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d’Italia), vicepresidente Renzo Masolo (Alleanza Verdi e Sinistra), nel corso della seduta odierna, ha dato, a maggioranza, senza voti contrari, il via libera al parere alla Giunta regionale n. 558 relativo all’approvazione dei bandi e alla quarta apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo in attuazione del Piano nazionale Feampa (Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura) 2021-27, ai sensi del Regolamento UE 2021/1139 artt. 17 “Sostegno ai giovani pescatori per il primo acquisto di un peschereccio” e 27 “Premio per i giovani imprenditori acquicoli”, provvedimento che stanzia complessivamente, a tali scopi, 450mila euro. Semaforo verde a maggioranza, senza voti contrari, anche al parere n. 559 che, nel quadro dell’art. 28 “Trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura” dello stesso Regolamento UE e del Piano Feampa, prevede ulteriori compensazioni, per un importo complessivo di 110mila euro, a favore delle imprese di pesca e di acquacoltura del Veneto a seguito della crisi internazionale innescata dal conflitto russo-ucraino che ha determinato significative perturbazioni dei mercati. Di seguito, la Commissione ha espresso favorevolmente, sempre a maggioranza, senza voti contrari, la presa d’atto in merito alla Rendicontazione n. 313, ovvero alla relazione sul bilancio di esercizio 2024 di Avisp/Veneto Agricoltura.

