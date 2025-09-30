CRV - Approvati provvedimenti su cultura del cavallo, identità veneta e Leoni Marciani

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), ha dato oggi il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 564 di approvazione degli avvisi pubblici relativi a una serie di iniziative previste nel Programma annuale di valorizzazione culturale e sociale del cavallo di cui alla l. reg. n. 4/2025, che ha novellato in questo senso la l. reg. n. 9/2018. Via libera, infine, anche al parere n. 561, riguardante le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale in materia di promozione e valorizzazione dell'identità veneta nel 2025, e n. 563 di attuazione l. reg. n. 22/2025 “Norme per la valorizzazione dei Leoni Marciani” che prevede la possibilità di sostenere, anche dal punto di vista economico, interventi di manutenzione, restauro, ripristino e nuova posa di Leoni Marciani, oltre ad attività che ne promuovano l’approfondimento e la diffusione della conoscenza.

