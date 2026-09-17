CRV - Ascoltato Sindaco di Bolzano Vicentino su progetto di impianto fotovoltaico industriale

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in seduta congiunta con la Terza commissione, alla presenza dell’Assessore regionale Marco Zecchinato, ha ascoltato il Sindaco del Comune di Bolzano Vicentino in ordine al progetto di impianto fotovoltaico industriale nel territorio comunale di Bolzano Vicentino e nei comuni limitrofi.

Quindi, l’Assessore regionale con delega ai Trasporti, Diego Ruzza, ha risposto all’IRC n. 11, presentata dalla consigliera regionale Elena Ostanel (AVS), “La Giunta regionale intende dare piena attuazione alla legge regionale 24 giugno 2025, n. 8 ‘Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25’ ‘Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale’ e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali’, definendo i bacini territoriali ottimali e gli indirizzi per la costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale?”

L’Assessore Ruzza ha anche risposto all’IRC n. 12, di iniziativa dei consiglieri di Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat, “Criticità e sicurezza del ponte sul fiume Monticano, lungo la strada provinciale 89, denominata 'Via della Vittoria', nel comune di Fontanelle (TV)”.

Diego Ruzza ha di seguito illustrato il provvedimento della Giunta regionale (PAGR 51) “Definizione dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ‘Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’, come modificata dalla legge regionale 24 giugno 2025, n. 8.

In ordine a questo provvedimento, la commissione ha ascoltato enti di governo, associazioni di categoria del trasporto pubblico locale e rappresentanze sindacali.

Alla presenza dell’Assessore regionale con delega all’Ambiente, Elisa Venturini, è stato esaminato il provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 61) “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto -legge 12 settembre 2023, n. 121 ‘Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale’, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155.

Il provvedimento è stato quindi approvato con i voti della maggioranza e del consigliere Lovat (Resistere Veneto), e con l’astensione della minoranza.

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