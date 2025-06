CRV - Ciambetti: “Cittadinanza: referendum bocciato dal popolo, anche da quello di sinistra"

“Il risultato del referendum sulla cittadinanza è inequivocabile. Il quesito più ideologico, quello che voleva dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, è stato respinto non solo dall’astensione, ma da oltre un terzo dei votanti, con quasi due milioni e mezzo di Sì in meno rispetto agli altri quesiti. Un dato che deve far riflettere profondamente, soprattutto chi ha creduto di poter forzare la mano su un tema così delicato”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti commenta così l’esito della consultazione referendaria e sottolinea: “Anche nelle cosiddette “regioni rosse” e tra l’elettorato popolare di sinistra non sono mancati segnali di insofferenza verso un progetto percepito come ideologico e disancorato dalla realtà. Non si tratta di essere contro chi lavora onestamente e si integra, seguendo le regole attuali. Ma la cittadinanza italiana non può e non deve diventare un automatismo. È un traguardo che si conquista, non un diritto da concedere per motivi di propaganda”.

“Chi ha sostenuto questo referendum - continua Ciambetti - ha sottovalutato il disagio reale che molti cittadini vivono quotidianamente: degrado urbano, insicurezza, tensioni sociali che non si risolvono con slogan e scorciatoie. Il voto ha dimostrato che anche una parte dell’elettorato tradizionalmente vicino alla sinistra ha scelto di dire basta a narrazioni buoniste e a proposte fuori dal tempo”.

“Serve governare l’immigrazione con equilibrio e fermezza - conclude Ciambetti - non subirla. È ora che anche chi ha responsabilità politiche nazionali smetta di voltarsi dall’altra parte. Le regole non si svuotano, si rispettano”.

