CRV - Ciambetti: "Libero il pluriomicida Giovanni Brusca: indignazione e sgomento"

“Capisco e condivido il dolore di quanti hanno visto oggi definitivamente libero Giovanni Brusca, l’assassino confesso di Giovanni Falcone e della sua scorta, del giudice Rocco Chinnici e, tra cento altri, anche del tredicenne Giuseppe Di Matteo, strangolato e il cui corpo fu sciolto nell’acido. Anch’io sono indignato: dopo 21 anni carcere e 4 anni di libertà vigilata, questo assassino seriale, espressione massima della barbarie, è definitivamente libero, in virtù del suo essere stato collaboratore di Giustizia. Giustizia? “Ho commesso e ordinato personalmente oltre centocinquanta delitti. Ancora oggi non riesco a ricordare tutti, uno per uno, i nomi di quelli che ho ucciso. Molti più di cento, di sicuro meno di duecento” scrisse, senza vergogna, Giovanni Brusca”. Così, in una nota, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti.

