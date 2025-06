CRV - Ciambetti: “Lupi, via libera alla dissuasione con proiettili di gomma in Veneto"

“Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito del parere positivo di ISPRA, ha autorizzato fino al 31 dicembre 2025 l'utilizzo dei proiettili di gomma (massimo calibro 12) come misura di dissuasione attiva nei confronti dei lupi che manifestano comportamenti di abituazione o confidenza nei confronti dell’uomo e del suo ambiente. Un intervento necessario e motivato, finalizzato a garantire la sicurezza del territorio, della popolazione e delle attività economiche legate all'alpeggio, alla pastorizia e alla presenza di animali domestici, sempre più spesso minacciate da esemplari di lupo che perdono il naturale timore nei confronti dell’essere umano”.

“Si tratta di uno strumento serio, regolato e proporzionato - così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti - che ho sostenuto con convinzione, appoggiando il lavoro dell’Assessore Cristiano Corazzari. È una misura di buon senso, adottata in ambito europeo in modo analogo, che consente alle nostre comunità montane e rurali di difendersi in maniera efficace, senza mettere in discussione la presenza del lupo, ma contenendone i comportamenti devianti. Il protocollo prevede che solo personale istituzionale adeguatamente formato, appartenente principalmente alle Polizie Provinciali del Veneto, possa fare ricorso a questi strumenti, in contesti ben definiti e documentati. È inoltre fondamentale il ruolo della cittadinanza, che dovrà adottare comportamenti responsabili, come non lasciare scarti alimentari all’aperto, non attirare i predatori con comportamenti imprudenti e custodire con attenzione gli animali da compagnia e quelli al pascolo”.

“Tutelare la biodiversità - conclude Ciambetti - significa anche saper governare i delicati equilibri tra uomo e fauna selvatica, specie quando questi equilibri iniziano a rompersi. La Regione del Veneto continuerà a difendere la sicurezza e il lavoro di chi vive e presidia le nostre montagne e le nostre campagne”.

