CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti

Nella mattinata di oggi, si sono insediate le sei commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale del Veneto. In occasione della prima seduta, ciascuna commissione ha proceduto, come previsto dal Regolamento consiliare, all’elezione del proprio Presidente, del Vicepresidente e del Segretario.

Al seguente link, le prime dichiarazioni dei Presidenti di commissione eletti, corredate da foto: tinyurl.com/2skckp6w

Le riunioni si sono svolte a palazzo Ferro Fini, nelle sale consiliari “Sala Legni” e “Sala del Leone”, secondo il calendario prestabilito. A presiederle, pro tempore, il Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia e i Vicepresidenti Francesco Rucco e Andrea Micalizzi, che hanno aperto i lavori delle singole commissioni.

L’elezione delle cariche è avvenuta con un’unica votazione a scrutinio segreto.

Di seguito, la composizione e le materie di competenza delle commissioni consiliari permanenti.

Prima commissione: politiche istituzionali e dell’Unione europea, relazioni internazionali, bilancio e programmazione regionale).

Seduta presieduta pro tempore (fino alla nomina del Presidente) da Luca Zaia.

• Presidente: Andrea Tomaello (Stefani Presidente), eletto con 34 voti favorevoli e 15 astenuti.

• Vicepresidente: Paolo Galeano (Pd), eletto con 37 voti favorevoli e 12 astenuti.

• Segretario: Cristiano Corazzari (Lega- Liga Veneta), eletto con 46 voti favorevoli e 3 astenuti.

• Componenti: Baldan (M5S), Barbisan (Stefani Presidente), Benetti (FdI), Borgia (Fdi), Brescacin (Misto), Cendron (Le Civiche Venete), Dalla Pozza (Pd), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Manildo (Pd), Marcon (Lega- LV), Micalizzi (Pd), Morosin (Liga Veneta Repubblica), Pasqualon (UDC), Patron (FI), Pressi (Stefani Presidente), Rocco (Uniti per Manildo Presidente), Szumski (Szumski Resistere Veneto),

Seconda commissione: territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere.

Seduta presieduta pro tempore da Luca Zaia.

• Presidente: Elisa De Berti (Lega- LV), eletto con 29 voti favorevoli e 16 astenuti.

• Vicepresidente: Jonatan Montanariello (Pd), eletto con 18 voti favorevoli e 27 astenuti.

• Segretario: Anna Leso (FdI), eletto con 33 voti favorevoli e 12 astenuti.

• Componenti: Baldan (FdI), Bevilacqua (Lega- LV), Bigon (Pd), Calligaro (FdI), Dalla Pozza (Pd), Galeano (Pd), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Manildo (Pd), Marcon (Lega- Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Micalizzi (Pd), Ostanel (AVS), Patron (FI), Rucco (FdI), Soranzo (FdI), Vianello (Lega- LV).

Terza commissione: economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia.

Seduta presieduta pro tempore da Francesco Rucco.

• Presidente: Roberto Marcato (Lega- LV), eletto con 35 voti favorevoli e 9 astenuti.

• Vicepresidente: Alessandro Del Bianco (Pd), eletto con 14 voti favorevoli e 30 astenuti.

• Segretario: Stefano Valdegamberi (Lega- LV), eletto con 33 voti favorevoli e 11 astenuti.

• Componenti: Baldan (M5S), Barbera (FdI), Bedin (Lega- LV), Benetti (FdI), Bozza (FI), Conte (Lega- LV), Dalla Pozza (Pd), Maltauro (FI), Manildo (Pd), Montanariello (Pd), Mosco (Stefani Presidente), Rigo (Lega- Liga Veneta), Szumski (Szumski Resistere Veneto).

Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità.

Seduta presieduta pro tempore da Francesco Rucco.

• Presidente: Gianpaolo Trevisi (Pd), eletto con 37 voti favorevoli e 2 astenuti

• Vicepresidente: Rosanna Conte (Lega- LV), eletto con 38 voti favorevoli e 2 astenuti.

• Segretario: Laura Besio (FdI), eletto con 38 voti favorevoli e 2 astenuti.

• Componenti: Baldan (M5S), Barbera (FdI), Calzavara (Lega- LV), Galeano (Pd), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Pressi (Stefani Presidente), Szumski (Szumski Resistere Veneto), Vianello (Lega- LV).

Quinta commissione: politiche sociosanitarie

Seduta presieduta pro tempore da Andrea Micalizzi.

• Presidente: Manuela Lanzarin (Lega- LV), eletto con 36 voti favorevoli e 10 astenuti. Due voti favorevoli per l’altro candidato, Riccardo Szumski (Szumski Resistere Veneto).

• Vicepresidente: Chiara Luisetto (Pd), eletto con 17 voti favorevoli e 31 astenuti.

• Segretario: Silvia Calligaro (FdI), eletto con 33 voti favorevoli e 15 astenuti.

• Componenti: Barbisan (Lega- LV), Bedin (Lega- LV), Besio (FdI), Bigon (Pd), Borgia (FdI), Bozza (FI), Brescacin (Misto), Conte (Lega- LV), Cunegato (AVS), Leso (FdI), Mosco (Stefani Presidente), Ostanel (AVS), Pasqualon (UDC), Rocco (Uniti per Manildo Presidente), Rucco (FdI), Sambo (Pd), Soranzo (FdI), Szumski (Szumski Resistere Veneto).

Sesta commissione: istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport.

Seduta presieduta pro tempore da Andrea Micalizzi.

• Presidente: Enoch Soranzo (FdI), eletto con 30 voti favorevoli e 16 astenuti.

• Vicepresidente: Monica Sambo (Pd), eletto con 13 voti favorevoli e 33 astenuti.

• Segretario: Francesco Calzavara (Lega- LV), eletto con 36 voti favorevoli e 10 astenuti.

• Componenti: Baldan (FdI), Barbera (FdI), Besio (FdI), Borgia (FdI), Cendron (Le Civiche Venete), Cunegato (AVS), Del Bianco (Pd), Leso (FdI), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Luisetto (Pd), Maltauro (FI), Marcon (Lega- Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Ostanel (AVS), Trevisi (Pd), Vianello (Lega- Liga Veneta).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO