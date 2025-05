CRV - Consiglio Veneto approva Ordinamentale 2024

Il Consiglio regionale del Veneto, dopo l’esame dell’articolato e della relativa parte emendativa, ha approvato oggi il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento Ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali”, che contiene, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione e all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale e raggruppate per gruppi omogenei di materie. Il provvedimento, già licenziato dalla Seconda commissione, in cui era incardinato, nel corso della precedente seduta era stato illustrato in Aula dal Relatore, Silvia Rizzotto (FdI), e dal Correlatore, Anna Maria Bigon (Pd), durante la quale si era sviluppata un’ampia discussione intorno a temi come l’edilizia residenziale pubblica, la Protezione civile e il sostegno ai distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco. Oggi, in particolare, è stato ripreso il tema dell’edilizia residenziale pubblica, con gli interventi dei consiglieri di minoranza che hanno lamentato la progressiva riduzione delle competenze, in materia, in capo al Consiglio regionale, nonché la mancanza di risorse per aumentare il patrimonio erp e rispondere così, in modo adeguato, al fabbisogno abitativo. Tra i diversi interventi, per la Capogruppo Dem Vanessa Camani “manca una lettura, una visione complessiva del fabbisogno abitativo della nostra Regione: è questo che ci preoccupa di più. È da nove anni che non viene aggiornato il Piano casa”. Anche Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo) ha rimarcato la “mancanza di pianificazione e di risorse per la casa pubblica”, e ha chiesto di “aiutare i giovani, che rientrano in Veneto per stabilirvi la residenza, nel reperire l’alloggio”. Renzo Masolo (Europa Verde) ha invocato “una riforma della casa” e ha criticato “il previsto mancato passaggio in commissione dei pareri sulla vendita degli alloggi erp, che dimostra la mancanza di una visione di sviluppo urbano sostenibile. Necessitiamo di un piano straordinario di investimenti per far veramente fronte all’emergenza abitativa”. L’assessore regionale Cristiano Corazzari ha sottolineato come “la casa è stata sempre al centro della vita dei Veneti. Ma bisogna distinguere questo con la gestione dell’edilizia residenziale pubblica. Con riferimento al parere della competente commissione consiliare sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, preciso che viene solo modificata la procedura di autorizzazione. E, negli anni, ricordo che abbiamo messo risorse straordinarie per sostenere le Ater. Certo, esiste un vero grande problema, che ci sta a cuore: quello di avere tanti alloggi sfitti, ma la mancanza di una normativa che ci consenta di tutelare in modo adeguato chi decide di dare i propri immobili in locazione”. Anche i consiglieri regionali del Pd Jonatan Montanariello ed Anna Maria Bigon, nonché Andrea Zanoni di Europa Verde, hanno chiesto “che rimanga, in seno alla Seconda commissione, il rilascio del parere sulla vendita di alloggi erp”. Andrea Zanoni (Europa Verde) ed Arturo Lorenzoni (Misto/Veneto Vale) hanno anche chiesto “la riduzione a tre o quattro anni dell’arco temporale, ora fissato a cinque, per la pianificazione sulla casa, visto che è da nove anni che manca un nuovo Piano”. Per sostenere i Distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, Silvia Cestaro e Giovanni Puppato (Lega- LV) hanno presentato, tra altri, un emendamento, che poi è stato approvato dall’Aula, per “fissare criteri certi per l’assegnazione dei contributi, prevedendo di riservare una quota fissa, pari al 50%, ed un’altra, sempre pari al 50%, variabile, da calibrare in base al numero di volontari presenti in ogni Distaccamento ed al numero di interventi”.

