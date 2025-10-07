CRV - Consiglio Veneto designa due componenti di comitati scientifici museali

Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha designato, su indicazioni di Alberto Villanova, presidente dell’intergruppo Lega-LV, Eugenio Tamburrino quale componente di rappresentanza regionale nel comitato scientifico dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna, di Tommaso Santini quale componente di rappresentanza regionale nel comitato scientifico della Direzione regionale Musei nazionali Veneto, e di Francesco De Bortoli e Giovanna Lobba quali componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Nel corso dei lavori, l’Aula ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del 7 ottobre 2023 nel quadro dell’attacco di Hamas a Israele.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO