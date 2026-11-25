Rafforzare il dialogo tra istituzioni e sistema dell’informazione, promuovendo occasioni di confronto e collaborazione sui temi della comunicazione, del pluralismo e del servizio ai cittadini. È questo il senso dell'incontro istituzionale che si è svolto oggi, presso la sede del Corecom Veneto a Mestre, tra il Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto e i rappresentanti della Rai del Veneto. All’incontro hanno partecipato il presidente del Corecom Veneto, Tommaso Razzolini, insieme ai componenti del Comitato, e la Caporedattrice della TGR Veneto, Elisa Billato insieme al Direttore della Sede regionale Rai per il Veneto, Luca Santorio.

L'appuntamento ha costituito un'importante occasione di reciproca presentazione istituzionale e di approfondimento delle rispettive attività, consentendo di avviare un confronto sui temi di comune interesse e sulle possibili prospettive di collaborazione.

Il Corecom Veneto considera il dialogo con il mondo dell’informazione uno degli elementi qualificanti della propria attività istituzionale, anche in ragione del ruolo che il sistema dei media riveste nella formazione dell’opinione pubblica, nella diffusione delle informazioni e nella crescita della consapevolezza civica. “L'incontro con i vertici della sede regionale Rai rappresenta un’occasione significativa per consolidare un rapporto di interlocuzione istituzionale con una realtà che svolge una funzione essenziale nel panorama dell’informazione del Veneto. Il Corecom, nell’esercizio delle proprie competenze, intende essere un punto di riferimento per il sistema delle comunicazioni regionali, favorendo il dialogo tra istituzioni, operatori del settore e cittadini. In un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e da una crescente complessità del panorama informativo, anche alla luce dell’avvento dell’AI e del fenomeno delle fake news, riteniamo fondamentale riaffermare il valore del pluralismo, della correttezza dell’informazione e della tutela degli utenti. Sono principi che non possono essere considerati acquisiti una volta per tutte, ma che richiedono attenzione, responsabilità e un impegno condiviso. La collaborazione con il servizio pubblico radiotelevisivo assume, in questa prospettiva, un significato particolare: significa riconoscere il valore di un’informazione radicata nel territorio, capace di raccontarne le dinamiche, valorizzarne le esperienze e dare voce alle diverse realtà della comunità veneta. Il nostro auspicio è che questo primo momento di confronto possa rappresentare l’avvio di un percorso di dialogo costante e di iniziative condivise, nell'interesse dei cittadini e della qualità del sistema dell'informazione regionale”, ha dichiarato il presidente del Corecom Veneto, Tommaso Razzolini. Nel corso dell’incontro, l’attenzione si è concentrata in particolare sui temi della par condicio - evidenziando come il 2027 si prospetti un anno particolarmente intenso sotto il profilo degli appuntamenti elettorali - e dei programmi dell’accesso, evidenziando l’opportunità garantita a soggetti collettivi e associazioni di comunicare direttamente con il pubblico, partecipando gratuitamente alla programmazione televisiva e/o radiofonica. Infine, sono stati richiamati i temi dell’educazione digitale e del fenomeno della disinformazione, che l’AI ha reso di stringente attualità.

La Caporedattrice della TGR Veneto, Elisa Billato ha evidenziato come l'incontro con il Corecom Veneto abbia rappresentato una preziosa occasione di confronto e di conoscenza reciproca, che conferma il valore del dialogo tra le istituzioni e il servizio pubblico radiotelevisivo. Ha inoltre affermato come, in questo percorso, il rapporto con il Corecom assuma particolare rilevanza, anche in considerazione delle competenze del Comitato in materia di par condicio e Media education. Ha concluso sostenendo che la collaborazione possa contribuire a sviluppare iniziative di interesse per il territorio veneto, con particolare attenzione ai cittadini, ai giovani e alle trasformazioni che stanno interessando il mondo dell'informazione e dei media.

L'incontro si è concluso con la volontà condivisa di mantenere aperto il dialogo istituzionale e di valorizzare le possibili sinergie tra le due realtà, nella consapevolezza che la qualità dell'informazione e la tutela del pluralismo rappresentano presupposti fondamentali per una società democratica e consapevole.

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