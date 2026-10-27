CRV - Cultura. Scomparsa di Italo Zannier, Presidente Zaia: "Con lui se ne va un maestro"

“Con Italo Zannier se ne va uno dei grandi maestri della fotografia italiana, un uomo di cultura che ha dedicato la vita a studiare, raccontare e valorizzare l’arte fotografica. Ho avuto modo di incontrarlo e di apprezzarne personalmente la passione, la curiosità intellettuale e la straordinaria capacità di raccontare attraverso le immagini la storia, le persone e i cambiamenti della società”. Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Italo Zannier, morto all’età di 94 anni.

“Nato a Spilimbergo e profondamente legato alla sua terra friulana, Zannier ha intrecciato una parte importante della propria vita con Venezia, dove ha studiato Architettura, insegnato allo Iuav e a Ca’ Foscari e collaborato con la Biennale. Un legame testimoniato anche dal prezioso patrimonio fotografico e bibliografico acquisito dalla Fondazione di Venezia”, ricorda il Presidente Zaia.

“Di lui mi ha sempre colpito la capacità di interpretare l’evoluzione della fotografia, forse una delle arti che più hanno conosciuto trasformazioni tecnologiche. Dalla pellicola al digitale, fino alle immagini di oggi, sono cambiati strumenti e linguaggi, ma non lo spirito più autentico della fotografia: fermare un istante, raccontare una storia, custodire una memoria. Zannier ci ha insegnato che, al di là della tecnologia, è sempre lo sguardo dell’uomo a fare la differenza”, aggiunge il Presidente.

“Ci lascia un grande intellettuale e un’eredità culturale preziosa, che Venezia e il Veneto contribuiranno a custodire. Alla sua famiglia, ai suoi allievi e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo il mio abbraccio più sincero e il cordoglio dell’intero Consiglio regionale del Veneto”, conclude il Presidente Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO