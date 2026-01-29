CRV - Eletti i componenti di Giunta per il regolamento e Consiglio autonomie locali

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha eletto i consiglieri componenti della Giunta per il regolamento, tre espressi dalla maggioranza, ovvero Matteo Pressi (Stefani Presidente) Claudia Barbera (Fratelli d’Italia) e Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), indicati in Aula dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, e tre espressi dalla minoranza, ovvero Antonio Marco Dalla Pozza (Partito Democratico), Rossella Cendron (Le Civiche Venete) e Davide Lovat (Szumski - Resistere Veneto), indicati dal capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo. La Giunta per il regolamento, in sintesi, esprime parere su questioni interpretative del Regolamento del Consiglio a essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta, e può proporre all’assemblea legislativa modifiche e integrazioni al Regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie o utili allo svolgimento dei lavori.

Successivamente, l’Aula ha designato due consiglieri regionali nel Consiglio delle autonomie locali, ovvero Giorgia Bedin (Lega - Liga Veneta), su indicazione del capogruppo Matteo Pressi (Stefani Presidente), e Paolo Galeano (Partito Democratico), indicato dal capogruppo Manildo. Il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi della legge regionale n. 31/2017, è l’organo di rappresentanza degli enti locali, nonché di consultazione e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

