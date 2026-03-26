CRV - Giorno del Ricordo, Abdon Pamich in Consiglio Veneto. Zaia: "Memoria, sport e identità"

Le iniziative legate al Giorno del Ricordo non si esauriscono in una data, ma rappresentano un percorso di memoria e consapevolezza che deve accompagnare tutto l’anno. In questo senso, l’appuntamento di oggi, promosso e ospitato dal Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini, dimostra come sia possibile tenere viva questa eredità attraverso momenti di approfondimento di alto livello”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Il ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata – che coinvolse circa 300.000 italiani e che vide il Veneto tra le principali terre di accoglienza – resta un elemento fondamentale della nostra coscienza nazionale. Per questo iniziative come questa sono essenziali: aiutano a contrastare ogni forma di negazionismo e a trasmettere una memoria consapevole, soprattutto alle nuove generazioni”, aggiunge il Presidente.

“Desidero esprimere un sincero apprezzamento al Vicepresidente Francesco Rucco, ai relatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. La presenza di Abdon Pamich, campione olimpico ed esule fiumano, restituisce con forza il senso di una storia personale che diventa patrimonio collettivo: quella di chi, costretto a lasciare la propria terra, ha saputo trasformare il dolore in un percorso di riscatto e rappresentare l’Italia nel mondo. Accanto a questo, il contributo del professor Davide Rossi ha offerto una lettura rigorosa e approfondita, capace di collegare memoria storica, identità e sport”, prosegue Zaia.

“Il Veneto, che ha vissuto direttamente questa storia accogliendo migliaia di esuli, ha il compito di custodirla e raccontarla anche attraverso linguaggi capaci di parlare ai più giovani, come lo sport. È così che si costruisce una comunità più unita, consapevole delle proprie radici e capace di guardare al futuro”, conclude Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO