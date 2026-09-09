CRV - Illustrati progetti di legge di iniziativa consiliare in materia di cultura e turismo

La Sesta commissione del Consiglio Veneto, competente in materia di politiche per l'istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport, e presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha dato oggi il via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 56 relativo ai criteri generali di riparto e di assegnazione del contributo “riserva” del 10% agli Esu - Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, per l'esercizio 2026, nonché al parere di competenza sulla proposta di legge n. 51, primo firmatario, il capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, rubricato “Nuovo sistema di economia circolare in Veneto”, attualmente incardinato nella Terza commissione, che potrà così proseguire l’iter istruttorio.

Di seguito, sono stati illustrati alcuni progetti di legge di iniziativa consiliare, e in particolare: il n. 62, a prima firma del consigliere Mirko Patron (Forza Italia) “Interventi per la valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico e corale della Regione Veneto e istituzione della Giornata regionale delle bande musicali e dei cori”; il n. 83, primo firmatario, Riccardo Szumski (Resistere Veneto) “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 'Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto', per la valorizzazione del turismo diffuso, del turismo di mezzo e delle destinazioni territoriali emergenti”; il n. 96, di iniziativa del capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, “Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 'Legge per la cultura'”; e il n. 102, a prima firma del consigliere Alessandro Del Bianco (Partito Democratico) “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 2007, n 8 'Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto'”.

Rinviata la designazione, dei componenti della Consulta regionale della Cultura, prevista dall’articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.

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