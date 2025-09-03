CRV - Illustrato il bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto

Nel corso della seduta odierna della Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), l’assessore regionale Francesco Calzavara ha illustrato il disegno di deliberazione amministrativa n. 100, di iniziativa della Giunta, relativo all’approvazione del bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto.Si tratta di un adempimento previsto dal decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 che stabilisce l’obbligo di redigere il provvedimento in questione dando conto dei risultati economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalla gestione complessiva svolta da enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che compongono il cosiddetto Gruppo Regione del Veneto: i soggetti rientranti nel consolidamento sono 32, di cui 11 società e 21 tra enti e agenzie, esclusa la capogruppo Regione del Veneto; l’approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. Al 31 dicembre 2024, il Gruppo presenta un attivo patrimoniale di 13,388 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 3,2 miliardi euro e un risultato economico d’esercizio positivo di poco superiore a 308 milioni di euro. Nei prossimi giorni, il provvedimento sarà esaminato nel dettaglio anche dalle altre Commissioni consiliari.Di seguito, la Prima commissione ha approvato la presa d’atto del bilancio societario n. 47 che contiene la relazione descrittiva delle attività e dei risultati conseguiti nel 2024 da Veneto Edifici Monumentali S.r.l., dopo aver sentito in audizione l’amministratore unico della società Aldo Rozzi Marin.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO