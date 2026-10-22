CRV - Illustrato Pdl, a prima firma del Presidente, Alberto Stefani, su rigenerazione urbana

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha audito l’Assessore alla Mobilità del Comune di Verona in ordine al provvedimento della Giunta regionale “Definizione dei Bacini territoriali ottimali e omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale, in attuazione della L.R. n. 25/1998 ‘Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’, come modificata dalla L.R. n. 8/2025”.

Alla presenza degli Assessori regionali Zecchinato e Venturini, è stato dato parere positivo, con i voti della maggioranza, alla Prima commissione in ordine alla variazione al bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Il Presidente De Beri ha illustrato il Progetto di legge n. 116, a prima firma del Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani, “Misure premiali per gli Enti locali che realizzano interventi di rigenerazione urbana sostenibile e di promozione e miglioramento della qualità ambientale nella Regione del Veneto”. La proposta normativa vuole introdurre nell’ordinamento regionale la possibilità di prevedere un sistema premiale che permetta di avvantaggiare, nelle graduatorie per l’erogazione di contributi regionali a favore degli Enti locali, quelli tra essi che effettuano interventi finalizzati alla rigenerazione urbana sostenibile, al riuso del patrimonio edilizio esistente, al contenimento del consumo di suolo e al miglioramento della qualità ambientale, energetica e climatica degli insediamenti.

Alla presenza dell’Assessore Elisa Venturini, la commissione ha altresì espresso parere favorevole, a maggioranza, senza voti contrari, alla Proposta di deliberazione amministrativa (PDA n. 7) della Giunta regionale “Adozione del documento di aggiornamento del ‘Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico - Organizzazione di Protezione civile ed elementi conoscitivi del territorio - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014’, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1753/2017.

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato il Presidente De Berti, Correlatore Antonio Dalla Pozza (Pd).

Alla presenza dell’Assessore Venturini, è stata illustrata la PDA n. 12, la Proposta di deliberazione amministrativa della Giunta regionale “Strategia Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”, di cui alla D.G.R. n. 705 del 14 giugno 2022.

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