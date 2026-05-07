CRV - Illustrato progetto di legge su ambulanti storici del Veneto, abbinato ai pdl sul commercio

Presentato oggi, nella Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), il progetto di legge regionale n. 60, di iniziativa del consigliere Cristiano Corazzari (Lega-LV), che mira, in sintesi, alla valorizzazione del commercio su aree pubbliche e all’istituzione dell’albo regionale degli ambulanti storici del Veneto.

A questo proposito, la Commissione ha deliberato all’unanimità l’abbinamento del progetto di legge n. 60 con altre iniziative legislative di iniziativa consiliare, e in particolare con la n. 11, d’iniziativa del presidente Marcato, “Disciplina delle attività di commercio nella regione del Veneto”, con la n. 19, a prima firma della consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto”, e con la n. 34, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV) “Istituzione della Carta di servizio e della attestazione annuale e realizzazione di un sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni”. L’iter istruttorio congiunto dei diversi testi legislativi proseguirà nel corso delle prossime sedute.

A inizio seduta, la Commissione ha votato all’unanimità anche la presa d’atto della relazione sull’andamento della gestione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) nel 2025, illustrata dal direttore, Federico Caner.

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